Το ελληνικό καλοκαίρι μέσα από τα μάτια του Robert McCabe

Ο Robert McCabe ξεκίνησε να βγάζει φωτογραφίες όταν ήταν πέντε ετών, με μια Kodak Baby Brownie που του χάρισε ο πατέρας του. Όσο μεγάλωνε, άρχισε να παρατηρεί και να ενδιαφέρεται περισσότερο για τους ανθρώπους, τα τοπία και τη νεκρή φύση -στοιχεία που τελικά έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της τέχνης του.

Είναι γνωστό ότι για την Ελλάδα τρέφει μεγάλη αγάπη και, στα πολλά ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει ανά δεκαετίες, έχει καταφέρει να απαθανατίσει όχι μόνο τα γοητευτικά τοπία της χώρας μας, αλλά και εποχές ιδιαίτερα κομβικές για τη γενικότερη ιστορία της. "Εβδομήντα χρόνια μετά την πρώτη μου επίσκεψη στην Ελλάδα, νομίζω ότι πλέον είμαι η τέλεια διαφήμιση για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού" είχε πει το 2024 με αφορμή την έκθεση "Χαίρε Ξένε. Στη Χώρα των Ονείρων" που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Ακρόπολης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Επτά δεκαετίες γεμάτες ταξίδια, γνωριμίες, εμπειρίες και πολύ φωτογραφικό φιλμ, έδωσαν στον McCabe την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα πλούσιο και πολύ ιδιαίτερο φωτογραφικό αρχείο για την Ελλάδα, που δύσκολα μπορεί να παρουσιαστεί στην πλειονότητά του. Ο καταξιωμένος φωτογράφος μοιράστηκε μαζί μας φωτογραφίες που απαθανάτισαν την αίγλη των ελληνικών νησιών και της επαρχίας, τα έθιμα, τις παραδόσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Συνεχίστε την ανάγνωση στο athinorama.gr