Τα σπιτικά κόλπα της μητέρας μας για να ξεφορτωθούμε τα μυρμήγκια σε κήπο και βεράντα

Αυτό το καλοκαίρι, τα μυρμήγκια έχουν γίνει ο χειρότερος εφιάλτης για τα φυτά στον κήπο μας ή τη βεράντα. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα μικροσκοπικά έντομα αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος και ότι έχουν να διαδραματίσουν έναν ρόλο σε αυτό. Ότι τους αρέσουν τα ζεστά κλίματα και οι όμορφοι κήποι και οι βεράντες, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι μπορούν να είναι ενοχλητικά.

Καιρός να θυμηθούμε τα σπιτικά κόπλα της μαμάς μας, μερικά αυτοσχέδια κόλπα που, μέχρι στιγμής, φαίνεται να λειτουργούν. Το πρώτο βήμα; Να βρούμε την πηγή του προβλήματος.

Στόχος μας, εκτός από τον έλεγχο αυτού του παρασίτου που είχε εμφανιστεί στον κήπο, να το αντιμετωπίσουμε με τον πιο υπεύθυνο δυνατό τρόπο, χωρίς να βλάψουμε το περιβάλλον ή να καταστρέψουμε τα φυτά μας με πιθανώς τοξικές χημικές ουσίες ή προϊόντα. Έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε τα μονοπάτια που ακολουθούσαν και πού βρίσκονταν οι μυρμηγκοφωλιές τους.

Ξίδι, μαγειρική σόδα ή λεμόνι, τα αντιμυρμηγκικά συστατικά της μαμάς

Απλώς ανακατέψτε ίσα μέρη ξιδιού και νερού σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και ψεκάστε το απευθείας στα μονοπάτια των μυρμηγκιών, στις εισόδους κήπων, στους δρόμους του σπιτιού σας για να τα αποτρέψετε από το να εισέλθουν, γύρω από ζαρντινιέρες και κάτω από γλάστρες. Η εξήγηση για αυτό το φαινόμενο είναι ότι το οξύ στο ξίδι διαταράσσει τις φερομόνες που χρησιμοποιούν τα μυρμήγκια για να πλοηγηθούν, με αποτέλεσμα να "χαθούν". Επιπλέον, το ξίδι δεν είναι τοξικό για τα κατοικίδια και τα φυτά.

Η μαγειρική σόδα είναι θανατηφόρα για τα μυρμήγκια, οπότε θα τα "ξεγελάσουμε" ανακατεύοντάς την με ζάχαρη για να τα προσελκύσουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, η φτιάχνουμε μικρές παγίδες με καπάκια από κουτιά ή απλώς τοποθετώντας το μείγμα σε ένα κομμάτι χαρτόνι στα σημεία όπου τείνουν να εμφανίζονται. Εύκολη, φθηνή, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον. Φυσικά, θα πρέπει να την επαναχρησιμοποιούμε κάθε λίγες μέρες.

Ένα άλλο βασικό καθαριστικό για το σπίτι, το λεμόνι, θα μας βοηθήσει επίσης στη καλοκαιρινή μας μάχη ενάντια στα μυρμήγκια. Το άρωμα και η οξύτητά του διακόπτουν τα αρωματικά ίχνη που ακολουθούν, έτσι, όπως το ξίδι, τα αποπροσανατολίζει, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, αφήνει ένα πολύ πιο ευχάριστο άρωμα. Για να το κάνετε να λειτουργήσει, στύψτε το χυμό και ψεκάστε το σε τοίχους, πόρτες, ρωγμές ή γλάστρες. Μπορείτε επίσης να αφήσετε φλούδες λεμονιού σε στρατηγικά σημεία.

Άλλα σπιτικά κόλπα για να εξαφανίσετε τα μυρμήγκια

Αρωματικά φυτά όπως η μέντα, η λεβάντα και το δεντρολίβανο είναι εξαιρετικοί σύμμαχοι, καθώς λειτουργούν ως φυσικά απωθητικά. Αν τα τοποθετήσετε σε γλάστρες και τα απλώσετε στη βεράντα και τον κήπο σας, εκτός από διακοσμητικά και αφήνοντας ένα υπέροχο άρωμα, θα βοηθήσουν να κρατήσετε τα μυρμήγκια και άλλα έντομα μακριά από το σπίτι σας.