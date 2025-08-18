Follow us

Search

Αυτό το αγαπημένο έπιπλο της γιαγιάς είναι ξανά στη μόδα | Όμορφο, λειτουργικό και ιδανικό για μικρά σπίτια

Θα γίνει ανάρπαστο την επόμενη σεζόν.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18-08-2025
Getty Images

Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το λέμε: η κορυφαία τάση στη διακόσμηση του 2025 είναι να αντλήσετε έμπνευση από το σπίτι της γιαγιάς σας για να αναβαθμίσετε το δικό σας. Το ρετρό είναι στην μόδα και η vintage αισθητική είναι πιο μοντέρνα από ποτέ. Γι' αυτό το στυλ της γιαγιάς σε παράκτιο στιλ είναι αυτό που σαρώνει αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό αυτό το έπιπλο θα είναι το πιο περιζήτητο αυτή τη σεζόν.

Αυτό το αγαπημένο έπιπλο της γιαγιάς είναι ξανά στη μόδα | Όμορφο, λειτουργικό και ιδανικό για μικρά σπίτια
istock

Σε περίπτωση που δεν το έχετε μαντέψει ακόμα, μιλάμε για τo trolley bar , εκείνο το είδος του τροχήλατου καροτσιού που ήταν εξίσου συνηθισμένο στο σαλόνι της γιαγιάς σας όσο και στην κουζίνα. Το χρησιμοποιούσαν για να βάζουν μπουκάλια και ποτήρια κονιάκ σε μια γωνιά της τραπεζαρίας, για να αποθηκεύουν πιάτα όταν δεν χωρούσαν πια στα ντουλάπια ή για να έχουν πάντα ένα καλάθι γεμάτο φρέσκα φρούτα.

Vintage
Getty Images

Όπως τα σερβίτσια Duralex, τα χειροποίητα τραπεζομάντιλα έτσι και το τροχήλατο μπαρ έγινε βασικό στοιχείο στη διακόσμηση του σπιτιού των γιαγιάδων μας, αν και οι μητέρες μας αργότερα την εγκατέλειψαν. Αυτό που ήταν ξεπερασμένο και παλιό, πριν από λίγα χρόνια, τώρα επιστρέφει στη μόδα.

Για χρόνια, βλέπουμε αυτό το έπιπλο να μετακινείται στο σπίτι ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες, πάντα στο επίκεντρο δίπλα στο τραπέζι στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Τώρα, ακριβώς αυτή η ευελιξία, η βολική κινητικότητα και η επιπλέον αισθητική αποθήκευσης που προσφέρει, τα κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλή στα σπίτια των millennials.  

Διαβάστε Επίσης

Το αρχοντικό σπίτι της Claudia Schiffer είναι γεμάτο έργα τέχνης

Tags

Latest

Τα 6 τζιν παντελόνια που πρέπει να προσθέσετε στην φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 6 τζιν παντελόνια που πρέπει να προσθέσετε στην φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα
WELLNESS

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά
ΜΑΛΛΙΑ

4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων
NEWS

Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media
NEWS

Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia
NEWS

H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών
NEWS

Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

Best of Network

Οι γυναίκες χρειάζονται πιο συχνά τουαλέτα – Η επιστήμη εξηγεί γιατί συμβαίνει

Οι γυναίκες χρειάζονται πιο συχνά τουαλέτα – Η επιστήμη εξηγεί γιατί συμβαίνει

Ρετινόλη και το πρωί | Η καινοτόμα κρέμα ημέρας που συνδυάζει το ισχυρό δραστικό συστατικό με αντηλιακή προστασία

Ρετινόλη και το πρωί | Η καινοτόμα κρέμα ημέρας που συνδυάζει το ισχυρό δραστικό συστατικό με αντηλιακή προστασία

Ο Τραμπ δεν αποκλείει να στείλει στρατεύματα για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για τριμερή συνάντηση

Ο Τραμπ δεν αποκλείει να στείλει στρατεύματα για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για τριμερή συνάντηση

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ &quot;θα εμπλακούν&quot; στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας - Τι θα γίνει με τα εδάφη

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ "θα εμπλακούν" στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας - Τι θα γίνει με τα εδάφη

Τραμπ: &quot;Η Μόσχα έχει αποδεχθεί την ιδέα για εγγυήσεις ασφαλείας - Να συζητήσουμε πιθανές ανταλλαγές εδαφών&quot; - Οι Ευρωπαίοι ζητούν εγγυήσεις στο στυλ του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ

Τραμπ: "Η Μόσχα έχει αποδεχθεί την ιδέα για εγγυήσεις ασφαλείας - Να συζητήσουμε πιθανές ανταλλαγές εδαφών" - Οι Ευρωπαίοι ζητούν εγγυήσεις στο στυλ του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

10 σειρές που έρχονται το φθινόπωρο και θα συζητηθούν

10 σειρές που έρχονται το φθινόπωρο και θα συζητηθούν

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η Δούκισσα Νομικού στον δερματολόγο | Η θεραπεία προσώπου που κάνει το πρόσωπο της να λάμπει

Η Δούκισσα Νομικού στον δερματολόγο | Η θεραπεία προσώπου που κάνει το πρόσωπο της να λάμπει