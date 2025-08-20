Τα ρετρό σερβίτσια που επιστρέφουν στη μόδα και θα λατρέψει η γιαγιά σας

Η μόδα στη διακόσμηση έρχεται και παρέρχεται, ωστόσο η επένδυση σε ρετρό κομμάτια που αποπνέουν στυλ και νοσταλγία είναι πάντα μια καλή ιδέα όποιο κι αν είναι το γούστο μας. Για παράδειγμα, η νέα μανία με τα σερβίτσια Duralex είναι ένα από τα πιο απροσδόκητα φαινόμενα διακόσμησης σπιτιού των τελευταίων ετών. Ειδικά επειδή οι millennials αλλά και η Gen Z έχουν τρελαθεί με αυτά τα ρετρό πιάτα και την ιδέα να στρώσουμε ξανά το τραπέζι όπως έκαναν οι γιαγιάδες μας.

Για δεκαετίες, τα πιάτα Duralex ήταν οι αληθινοί βασιλιάδες της οικογενειακής ντουλάπας. Άθραυστα, με σχέδιο τόσο απλό όσο και αναγνωρίσιμο και γεμάτο χρώμα, η μανία γι' αυτά ξέσπασε στους νέους όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο του εργοστασίου της γαλλικής μάρκας επιτραπέζιων σκευών το 2020. Αλλά η μανία για αυτά τα ιστορικά κομμάτια επιτραπέζιων σκευών συνέχισε να αυξάνεται.

Η νέα μανία στα είδη σερβιρίσματος

Με ένα μείγμα νοσταλγίας και πάθους για τάσεις που επικεντρώνονταν σε μια vintage αισθητική στα σπίτια μας, τα καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών γέμισαν με επιτραπέζια σκεύη Duralex. Αν και το ηλεκτρονικό τους κατάστημα βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, μπορείτε να αγοράσετε αυθεντικά πιάτα Duralex στο Amazon ή στο El Corte Inglés για περίπου 50 ευρώ για ένα σετ έξι ατόμων.

Ωστόσο, οι εκδοχές αυτών των εμβληματικών πολύχρωμων πιάτων που λάτρευαν οι γιαγιάδες μας δεν άργησαν να εμφανιστούν και σε φυσικά καταστήματα.

Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Ιδανικά για τα καλοκαιρινά τραπέζια, θα γεμίσουν τα γεύματά μας με χρώμα και μια vintage αίσθηση.

Συνδυάζονται εύκολα με απλά ή με σχέδια τραπεζομάντιλα ή με σουπλά από φυσικές ίνες. Επιπλέον, με τον απλό σχεδιασμό και τους ευέλικτους τόνους τους, μπορείτε να τα συνδυάσετε με άλλα σερβίτσια για ένα μοντέρνο αποτέλεσμα.