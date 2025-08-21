"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο

Αν ρίξουμε μια ματιά στα περισσότερα ψυγεία στα ελληνικά σπίτια, θα δούμε τα αυγά στην πόρτα του ψυγείου. Είναι ένα έθιμο τόσο βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα μας που ακόμα και όταν αγοράζετε ένα καινούργιο ψυγείο, αυτό συνοδεύεται από το εξάρτημα του δίσκου αυγών που είναι ήδη τοποθετημένο ακριβώς στην πόρτα (ή έτοιμο για να το τοποθετήσετε εκεί). Επομένως, είναι λογικό να πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια καλά μελετημένη συνήθεια. Είναι εύθραυστα και χρειάζονται ψυχρή αποθήκευση για να συντηρηθούν (ή έτσι νομίζαμε μέχρι τώρα), οπότε η τοποθέτησή τους σε ένα ράφι δίσκου αυγών στην πόρτα του ψυγείου θα είχε απόλυτο νόημα.

Γιατί κρατάμε τα αυγά στο ψυγείο αμέσως μόλις τα αγοράσουμε, όταν τα σούπερ μάρκετ τα αποθηκεύουν όπως το γάλα, μακριά από οποιαδήποτε πηγή φρεσκάδας; Αυτό είναι το ίδιο ερώτημα που έθεσε μια διατροφολόγος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ειδικός εξήγησε γιατί το να βάζουμε τα αυγά στην πόρτα του ψυγείου δεν είναι η καλύτερη πρακτική. Ή μάλλον όχι, αν τουλάχιστον αυτό που θέλουμε είναι να διαρκούν περισσότερο σε καλή κατάσταση!

Getty Images

Γιατί τα αυγά πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο

Η Beatriz González, διατροφολόγος και μέλος του Επαγγελματικού Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων της Κοινότητας της Μαδρίτης, εξηγεί σε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram: "Τα αυγά έχουν μια επιδερμίδα , η οποία είναι μια πολύ λεπτή φλούδα που μπαίνει μέσα στο κέλυφος, η οποία τα προστατεύει, μεταξύ άλλων, από τη σαλμονέλα που μπορεί να βρίσκεται στο εξωτερικό του κελύφους. Αυτή η επιδερμίδα μπορεί να σπάσει με απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και το αυγό θα μπορούσε να μολυνθεί, οπότε για να αποφευχθεί αυτό, τα σούπερ μάρκετ συνήθως τα αποθηκεύουν σε θερμοκρασία δωματίου, επειδή είναι συνήθως πιο σταθερή".

Getty Images

Ωστόσο, κατά τη γνώμη της, αν και θα μπορούσαν επίσης να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου στο σπίτι, συνιστάται να τα βάζετε στο ψυγείο για να τα διατηρείτε πιο φρέσκα: "Το κρύο βοηθά το αυγό να διατηρήσει ένα πιο πυκνό ασπράδι και έναν πιο κεντρικό κρόκο", υποστηρίζει η Beatriz González.

Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύετε αυγά στην πόρτα του ψυγείου

Μάλιστα, η ίδια και άλλοι ειδικοί σε θέματα διατροφής συμφωνούν ότι το χειρότερο μέρος για να φυλάσσονται τα αυγά στο ψυγείο είναι στην πόρτα. "Ελπίζω να μην κρατάτε τα αυγά στην πόρτα του ψυγείου, γιατί εκεί είναι που η θερμοκρασία παρουσιάζει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις ", λέει η Beatriz González.

Ποιο είναι το καλύτερο μέρος; "Πάντα καλύτερα στα πάνω ράφια ", εξηγεί στα σχόλια της ανάρτησης. "Και, επιπλέον, πάντα στο πίσω μέρος", λέει. Με άλλα λόγια, το καλύτερο μέρος για να αποθηκεύσετε αυγά είναι στο πίσω μέρος των πάνω ραφιών στο ψυγείο.