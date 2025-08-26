Follow us

Το κόλπο της γιαγιάς για καθαρό σπίτι μετά την επιστροφή από τις διακοπές | Εύκολο και αποτελεσματικό σε μόλις 3 βήματα

Πριν φύγετε για διακοπές, κλείνετε καλά τα παράθυρα, κλειδώνετε τις πόρτες και αδειάζετε το ψυγείο. Όμως αυτά δεν αρκούν.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
26-08-2025
Getty Images

Όταν φεύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, αφήνουμε το σπίτι κλειστό για μέρες. Όμως τι γίνεται όταν επιστρέφουμε και ερχόμαστε αντιμέτωποι με εκπλήξεις; Η ζέστη και η έλλειψη αερισμού προκαλούν σε χώρους όπως η κουζίνα ή το μπάνιο μια δυσάρεστη οσμή. Όταν έχουμε μέρες να χρησιμοποιήσουμε τον νεροχύτη, το νερό στο σιφόνι εξατμίζεται, επιτρέποντας στα αέρια της αποχέτευσης να περάσουν. Ευτυχώς, υπάρχει ένα εύκολο, αποτελεσματικό και οικονομικό τρικ για να αποφύγουμε αυτή την έντονη οσμή. 

Getty Images

Το κόλπο της γιαγιάς σε 3 βήματα για να αποφύγετε τις άσχημες οσμές


Ας ξεκινήσετε με ένα καλό καθάρισμα του νεροχύτη. Ρίξτε 2 με 3 λίτρα ζεστό λευκό ξύδι στην αποχέτευση. Αφήστε το να δράσει όλη τη νύχτα.

Την επόμενη μέρα,  ξεπλύνετε με άφθονο ζεστό νερό και περάστε πάνω στην επιφάνεια μισό λεμόνι για να απολυμάνετε.

Καλύψτε την αποχέτευση με ένα φύλλο χαρτιού και τοποθετήστε ένα αναποδογυρισμένο ποτήρι νερό από πάνω. Αυτή η μέθοδος εμποδίζει την εξάτμιση του νερού και αφήνει τους σωλήνες ερμητικά σφραγισμένους.

Αυτό το αγαπημένο έπιπλο της γιαγιάς είναι ξανά στη μόδα | Όμορφο, λειτουργικό και ιδανικό για μικρά σπίτια

