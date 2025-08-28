Αυτό είναι το αγαπημένο μυθιστόρημα της Βrigitte Macron

H Βrigitte Macron ως πρώην καθηγήτρια γαλλικών, έχει εκλεπτυσμένο γούστο όσο αφορά στις προτιμήσεις της στη λογοτεχνία. Τον Αύγουστο του 2017, λίγες εβδομάδες αφότου ο σύζυγός της, Emmanuel Macron ανέλαβε την εξουσία, η Πρώτη Κυρία της Γαλλία αποκάλυψε τα λογοτεχνικά της γούστα στο περιοδικό ELLE.

Στις σελίδες του εβδομαδιαίου περιοδικού, παραδέχτηκε ότι έχει ένα "απεριόριστο πάθος" για τον Gustave Flaubert. Και υπάρχει ένα μυθιστόρημα του συγγραφέα που αγαπά: "Μου είναι αδιανόητο μην διαβάσει κανείς τη Madame Bovary" , διευκρίνισε.

Τι αγαπά η Πρώτη Κυρία σε αυτόν τον κορυφαίο Γάλλο μυθιστοριογράφο του 19ου αιώνα; "Ο τρόπος που γράφει είναι μοναδικός! Μόλις ζύγιζε κάθε λέξη, κλειδωνόταν στο στόμα του και φώναζε τις προτάσεις του! (...) Ο Flaubert είναι ο καλύτερος ιχνηλάτης της ηλιθιότητας σε όλη τη λογοτεχνία", είπε . "Ανιχνεύει την χονδροειδή κακία, την ηλιθιότητα όπου κι αν βρίσκεται". Και η Brigitte Macron πρόσθεσε: "Οι μαθητές μου δεν είχαν δικαίωμα να μην τον αγαπήσουν! Μου άρεσε να τους μεταδίδω το πάθος μου".

Το πάθος της το μετέδωσε και στον πρώην μαθητή της, τoν Emmanuel Macrοn. Και ο Γάλλος Πρόεδρος αγαπάει επίσης το ίδιο βιβλίο. Το 2022, μεταξύ των 177 άλλων προσωπικοτήτων που είχαν εμπιστευτεί τα λογοτεχνικά τους γούστα στο περιοδικό La Règle du jeu, ο Macron είχε δηλώσει : "Η Madame Bovary είναι μαζί μου εδώ και πολύ καιρό και, γενικότερα, ο Flaubert. Η απόλυτη γλώσσα του. Η τρέλα του για τη γλώσσα και για τον ρυθμό, σε σημείο εξάντλησης κάθε χαρακτήρα και κάθε τοπίου. Με εμπότισε με λογοτεχνία".