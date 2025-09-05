Στην κατοικία της Maria Alvarez | Ένα σπίτι, στο οποίο η τέχνη και το συναίσθημα συνυπάρχουν αρμονικά

"Οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ειδική στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ωστόσο αγαπώ να συνεργάζομαι με επαγγελματίες του χώρου και να ζωντανεύουμε το όραμά μας. Πάντα μου άρεσε να προσθέτω προσωπικές πινελιές που αντανακλούν την πλούσια κληρονομιά της οικογένειάς μας – δομινικανή, βενεζουελάνικη και λιβανέζικη. Με ελκύουν το χρώμα και η ζεστασιά, γι’ αυτό επέλεξα το σπίτι μας να φιλοξενεί έργα τέχνης Δομινικανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, τα οποία πραγματικά του δίνουν ψυχή και νόημα" μου λέει η Maria Alvarez, η οικία της οποίας διαθέτει αυτή τη ζεστασιά που σε κάνει να αισθάνεσαι αμέσως οικεία, καθώς εισέρχεσαι σε έναν cozy χώρο, που όμως χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική.

"Το σπίτι είναι η αντανάκλαση του ποιος πραγματικά είσαι, διηγείται μια ιστορία χωρίς λόγια" συμπληρώνει και παρατηρώ πως η ατμόσφαιρα σε εμπνέει να νιώσεις μια βαθιά σύνδεση με την οικογένεια αλλά και την τέχνη. Δημιουργός της boutique Wonderrobe, μητέρα τεσσάρων παιδιών και κηδεμόνας κατοικίδιων ζώων, η Maria Alvarez ξέρει καλά ότι ο προσωπικός χώρος, για να μπορέσει κάποιος να τον απολαύσει στο έπακρο, πρέπει να μην είναι αποστειρωμένος, ούτε να θυμίζει γκαλερί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να στερείται τέχνης και design.

Μια μεγάλη συλλογή από coffee table books λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για το στυλ της.

Ως οικογένεια, μου περιγράφει, πως περνούν πολλές ώρες στην κουζίνα, εκεί όπου οι πιο εποικοδομητικές συζητήσεις αλλά και τα πιο "ζωντανά" debates λαμβάνουν χώρα επάνω από σπιτικά μαγειρεμένα φαγητά. "Ως λάτρεις του ήλιου και του καλοκαιριού, αγαπάμε πολύ και τον κήπο μας. Νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι όταν ζούμε έξω, όταν περπατάμε ξυπόλυτοι και τα κατοικίδιά μας τρέχουν ανέμελα γύρω μας. Εκεί είναι που αισθανόμαστε απολύτως συνδεδεμένοι, ήρεμοι και, κυρίως, ο εαυτός μας".

Φόρεμα Alexandre Vauthier και πέδιλα Saint Laurent, wonderrobe.com/el. Cuffs και δαχτυλίδια "The 395 Classic", Minas Designs.

Μια ματιά στο εσωτερικό του σπιτιού και στα vintage κομμάτια που φιλοξενεί αρκεί για να γίνει αμέσως αντιληπτός ο σεβασμός στον θεσμό της οικογένειας.

Φρέσκα λουλούδια ανανεώνουν τον χώρο του καθιστικού.

Χειροποίητα πορσελάνινα πιάτα "The Ginkgo Biloba Collection" Victoria De Borbón, Deros The Shop. Σετ μαχαιροπίρουνα Silver-Plated Christofle, Christhellas.

"Το να έχω στην κατοχή μου τα πορσελάνινα σερβίτσια της γιαγιάς μου, τα

οποία είναι πάνω από 70 ετών, μου δίνει την αίσθηση ότι κρατάω ένα κομμάτι

της για πάντα κοντά μου, είναι μια ήσυχη υπενθύμιση της παρουσίας και της

χάρης της στον χώρο. Η μητέρα μου ζει μακριά, οπότε το να συνεχίζω κάποιες

από τις παραδόσεις της μου δίνει παρηγοριά. Με δίδαξε πάρα πολλά, ειδικά για την εγκάρδια φιλοξενία και τη δημιουργία όμορφων συνθέσεων από λουλούδια. Ό,τι διαθέτω από εκείνες, είτε σε υλικό είτε σε αξιακό επίπεδο, κρατά τις αναμνήσεις ζωντανές και αυτό κάνει τα συναισθήματα που γεννά το σπίτι μας να είναι πραγματικά ουσιαστικά", περιγράφει με συγκίνηση και θαυμασμό.

Φόρεμα Simkhai, attica. Ζώνη και γόβες Alaïa, wonderrobe.com/el. Choker "Iconic" και cuffs "Right hand" και "Left hand", Minas Designs

Αν και, όπως μου τονίζει, δε συνδέεται συναισθηματικά με τα αντικείμενα, όσα είναι κειμήλια, όπως μια συλλογή νομισμάτων του πατέρα της, έχουν τη σημασία της τέχνης για εκείνη. Τα αναμμένα αρωματικά κεριά είναι τα αγαπημένα της, ενώ οι λευκές ορχιδέες και τα φρέσκα λουλούδια φροντίζει να μη λείπουν ποτέ από τον χώρο. Στα αγαπημένα της αντικείμενα συγκαταλέγεται ένα custom σερβίτσιο σχεδιασμένο από την αγαπημένη της φίλη και καλλιτέχνιδα Victoria De Borbón, με φύλλα ginkgo biloba, τα οποία φέρουν τον όμορφο συμβολισμό της ελπίδας και της ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων, που γίνεται η αντανάκλαση της φιλίας και του κοινού νοήματος, καθώς ήταν δώρο των φίλων της για τα 50ά γενέθλιά της.

Αγαπημένη γωνιά του σπιτιού με έναν πίνακα φιλοτεχνημένο από τη γιαγιά της.

Έχοντας δημιουργήσει το Wonderrobe, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού τους και άκμασε τόσο online όσο και μέσω ενός φυσικού καταστήματος με πολυτελή ρούχα από δεύτερο χέρι, η Alvarez αποδεικνύει ότι στη ζωή της η βιωσιμότητα και η κληρονομιά παίζουν κεντρικό ρόλο. "Το πάθος μου για τη μόδα είναι, επίσης, οικογενειακή υπόθεση, καθώς η γιαγιά μου ήταν μοδίστρα και ο θείος μου γνωστός σχεδιαστής μόδας. Το Wonderrobe είναι το πέμπτο

μου παιδί. Για χρόνια ονειρευόμουν να δημιουργήσω κάτι που θα ήταν εξ' ολοκλήρου δικό μου, κάτι ουσιαστικό, διαρκές και ευθυγραμμισμένο με τις αξίες μου. Ήθελα να αφήσω μια κληρονομιά για την οποία τα παιδιά μου θα είναι περήφανα κι έτσι έκανα ένα τολμηρό βήμα και άρχισα να πουλάω μερικά από τα δικά μου κομμάτια. Τότε είδα ένα σαφές κενό στην αγορά για υψηλής ποιότητας pre-loved μόδα" αναφέρει.

Φόρεμα Dolce & Gabbana, wonderrobe.com/el. Σκουλαρίκια "The Clio", βραχιόλι "Flow" και δαχτυλίδι "The Double" στο δεξί χέρι, cuff "Left hand" και δαχτυλίδι "The 395 Classic" στο αριστερό χέρι, όλα Minas Designs. Πέδιλα Christian Louboutin, christianlouboutin.com.

Αγαπημένα κομμάτια από την γκαρνταρόμπα της.

Το Wonderrobe σημαίνει "Wonderful Wardrobe" και αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από απλό στυλ. Αφορά τη βιωσιμότητα, την ατομικότητα και τη

συνειδητή ζωή και το μότο τους "From pre-loved to perfectly owned" αντικατοπτρίζει

την ομορφιά του να δίνεις στα πολυτελή κομμάτια μια δεύτερη ζωή. Αυτό ακριβώς κάνει η Maria Alvarez και δηλώνει περήφανη, καθώς συμμετέχει με τον τρόπο της σε μια αλλαγή νοοτροπίας όπου η ευθύνη γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μόδας.

Φόρεμα Self- Portrait, attica. Choker "Iconic" και cuff, Minas Designs. Pumps Christian Louboutin, christianlouboutin.com. Σκουλαρίκια από την προσωπική της συλλογή.

Φωτογραφίες: Βασίλης Μαντάς

Styling: Ειρήνη Αναστασιάδη

Μακιγιάζ - Μαλλιά: Μάρκελλος Σίβογλου

Από το τεύχος Σεπτεμβρίου του Harper's Bazaar Greece που κυκλοφόρησε την Κυριακή 24 Αυγούστου με "ΤΟ ΒΗΜΑ"