"Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το χαλί σας" σύμφωνα με TikToker

Στον λογαριασμό της στο TikTok @secret_deco, τον οποίο ακολουθούν περισσότερα από 300.000 άτομα, η διακοσμήτρια Dounia μοιράζεται τις συμβουλές της για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα αισθητικά ευχάριστος και λειτουργικός.

Σε ένα από τα τελευταία της βίντεo, η Dounia επισημαίνει ένα λάθος που βλέπει πολύ συχνά στους πελάτες που βοηθά να αναδιαμορφώσουν τους εσωτερικούς τους χώρους. "Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το χαλί σας. Το χαλί πρέπει να εκτείνεται πέρα ​​από τις δύο πλευρές του καναπέ!".

Το μέγεθος σίγουρα μετράει

Όταν "το χαλί δεν καταλαμβάνει όλο το μήκος του καναπέ", χάνεται η ισορροπία στο δωμάτιο. Για μια εμφάνιση που είναι αισθητικά ευχάριστη και ισορροπημένη, και για να διατηρηθεί η αρμονία των όγκων του δωματίου, το χαλί πρέπει να εκτείνεται πέρα ​​από κάθε πλευρά του καναπέ.

istock

Αυτή η απλή λεπτομέρεια μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αντίληψη του χώρου. "Είτε έχετε έναν κλασικό καναπέ είτε έναν γωνιακό, είναι απολύτως απαραίτητο το χαλί σας να περισσεύει και από τις δύο πλευρές", επιμένει η TikToker. Υπάρχει μόνο ένας βασικός κανόνας που πρέπει να θυμάστε: Το χαλί πρέπει να πλαισιώνει τα έπιπλα και όχι το αντίστροφο. Αυτό δίνει την εντύπωση του μεγέθους και δομεί το δωμάτιο με μια ματιά.

Istock

Ποιες είναι οι τάσεις στα χαλιά για το 2025

Όσον αφορά τις τάσεις στα χαλιά, σε ποια χαλιά πρέπει να επενδύσετε το 2025; Ανάμεσα στα XXL κομμάτια που αξίζουν να μπουν κάτω από τον καναπέ σας είναι τα διαχρονικά αυθεντικά χειροποίητα υφαντά χαλιά Berber. Διάσημα για τα γεωμετρικά τους σχέδια και την απαλότητά τους, αυτά τα χαλιά, που αφηγούνται όμορφες ιστορίες, φέρνουν μια πινελιά κομψότητα σε κάθε εσωτερικό χώρο.

Getty Images

Ένα άλλο σίγουρο πράγμα που δεν βαριόμαστε ποτέ; Τα ριγέ χαλιά. Εδώ, η ιδέα δεν είναι να επιβληθεί ένα ναυτικό θέμα στο δωμάτιο, αλλά μάλλον να το διευρύνουμε οπτικά. Ιδανική λύση για τη διαμόρφωση του χώρου, τα χαλιά με οριζόντιες ή κάθετες γραμμές δημιουργούν μια όμορφη εντύπωση βάθους στο δωμάτιο.