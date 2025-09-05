Follow us

H νέα διακοσμητική τάση που αγαπήθηκε από τις γιαγιάδες μας, αλλάζει διακριτικά το σπίτι

Μια τάση επιστρέφει από τα παλιά και αγαπιέται πολύ!

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 05-09-2025
Istock

Η εσωτερική διακόσμηση ζει σε vintage ρυθμούς, ενώ μερικές λεπτομέρειες από το παρελθόν κάνουν δυναμική επιστροφή. Όπως για παράδειγμα, τα βολάν. Αν και θεωρούνταν πολύ ρετρό, ακόμη και κιτς,  σήμερα κάνουν μια κομψή επιστροφή. Από τα αγαπημένα της γιαγιάς πλέον αποκτούν νέα εικόνα. 

Πιο διακριτικά από πριν, βρίσκουν τη θέση τους στα ράφια των καταστημάτων με είδη σπιτιού. Η τάση περικλείεται σε ένα γενικότερο trend το cottagecore που κερδίζει ολοένα έδαφος στα μοντέρνα σπίτια.

Το τραπεζομάντιλο με βολάν θα αναβαθμίσει την τραπεζαρία σας

Θυμίζει εκείνα τα οικογενειακά γεύματα της παιδικής μας ηλικίας. Μόνο που σήμερα αποκτούν μια μοντέρνα πινελιά, χάρη στην επιλογή των υλικών και των χρωμάτων. Ξεχάστε τα υπερβολικά γυαλιστερά ή βαριά υφάσματα!

Πλέον τα νέα τραπεζομάντιλα με βολάν είναι από ελαφρύ βαμβάκι, λινό και σε φυσικές αποχρώσεις, με ρίγες ή μπορντούρες σε αντίθεση.

H νέα διακοσμητική τάση που αγαπήθηκε από τις γιαγιάδες μας, αλλάζει διακριτικά το σπίτι
Istock

Πώς να υιοθετήσετε την τάση με τα βολάν;

Πώς να υιοθετήσουμε αυτή την τάση χωρίς να γίνουμε κιτς; Το μυστικό κρύβεται στην ισορροπία. Καλό είναι να επιλέγουμε τραπεζομάντιλα με απλά βολάν, τα οποία συνδυάζουμε με σύγχρονα σερβίτσια, όπως διαφανή πιάτα, χρωματιστά ποτήρια, χρυσά ή ματ μαχαιροπίρουνα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ένα τραπέζι από μάρμαρο ή ακατέργαστο ξύλο, ενισχύει περαιτέρω αυτό το κομψό και μοντέρνο πνεύμα. Όπως επισημαίνει το ELLE Décoration , "τα βολάν είναι εκεί για να απαλύνουν τις γραμμές χωρίς να τις σβήνουν". 

Και στο υπνοδωμάτιο, τα μαξιλάρια και οι μαξιλαροθήκες με βολάν παραμένουν ιδανικές επιλογές. Το ίδιο και οι παπλωματοθήκες που θυμίζουν εξοχική κατοικία.  

Τι είναι οι χώροι για συζήτηση; Η απροσδόκητη τάση στη διακόσμηση του σαλονιού από τα 50s που επιστρέφει στη μόδα

