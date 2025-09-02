Follow us

Τι είναι οι χώροι για συζήτηση; Η απροσδόκητη τάση στη διακόσμηση του σαλονιού από τα 50s που επιστρέφει στη μόδα

Οι χώροι εμπνευσμένοι από τις γωνιές συζήτησης της δεκαετίας του 1950 θα είναι πολύ δημοφιλείς το φθινόπωρο του 2025.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 02-09-2025
Getty Images

Το vintage στοιχείο είναι τάση και στη διακόσμηση. Η αναδρομή στο παρελθόν είναι στη μόδα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το έχουμε δει στα σερβίτσια που θα κοσμήσουν τα πιο όμορφα τραπέζια μας, σε εκείνο το έπιπλο της γιαγιάς μας που γίνεται για ξανά επίκαιρο.

Αλλά αυτή τη φορά, μια τάση από παλιά, έρχεται να δώσει νέα πνοή στο σαλόνι μας! Το 2025 όσο ποτέ άλλοτε έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουμε μικρές οάσεις στο σπίτι, cozy γωνίες που εμπνέουν για face to face συζητήσεις.   

Γι' αυτό το λόγο, οι χώροι για συνομιλία επιστρέφουν στη μόδα το 2025, σχεδόν επτά δεκαετίες αφότου σχεδιάστηκαν το 1957 από τον Eero Saarinen (της διάσημης καρέκλας Tulip) και τον Alexander Girard, οι οποίοι σχεδίασαν το πρώτο σαλόνι με εντοιχισμένη κατασκευή και καναπέδες για το σαλόνι του Miller House στο Κολόμπους της Ιντιάνα.

Αυτοί οι χώροι, γνωστοί και ως "βυθισμένα δωμάτια", εμφανίστηκαν στα μέσα του περασμένου αιώνα ως ένας τρόπος μεταμόρφωσης του καθιστικού σε έναν πιο οικείο και χαλαρωτικό χώρο. Γρήγορα έγιναν σύμβολα κομψότητας, αλλά και νεωτερικότητας, φέροντας έναν φουτουριστικό "αέρα".

Living room
Getty Images

Ο καναπές γίνεται πρωταγωνιστής

Το είναι οι χώροι συνομιλίας; Πρόκειται για γωνίες που κατασκευάζονται σε χαμηλότερο επίπεδο από τον κύριο όροφο.  

Το κεντρικό στοιχείο και η κύρια εστίαση είναι ο καναπές , ο οποίος πρέπει να είναι άνετος!  Ίσως σε σχήμα L ή κυκλικό. Όσον αφορά τα χρώματα, κυριαρχούν οι ουδέτεροι τόνοι, με γήινες αποχρώσεις, πράσινα και καφέ και γκρι, τα οποία βρίσκουμε σε κομψά βελούδινα υφάσματα.

Ο χώρος συμπληρώνεται από λειτουργικά τραπεζάκια σαλονιού και βοηθητικά τραπεζάκια, ίσως με τζάκι για να προσθέσουμε ζεστασιά, ένα πικάπ με δίσκους βινυλίου, βελούδινα χαλιά, πολλά μαλακά μαξιλάρια και διακριτικό φωτισμό για να δημιουργήσουμε μια οικεία ατμόσφαιρα.  

Μπορείτε να υιοθετήσετε την τάση χωρίς να τολμήσετε μια ριζική ανακαίνιση στο σπίτι; Ναι, αρκεί να επιλέξετε χαμηλούς καναπέδες διατεταγμένους σε κύκλο ή σχήμα U.

Μπορείτε να δώσετε έναν cozy αέρα στο σαλόνι με στρογγυλά χαλιά, φωτιστικά δαπέδου, μαξιλάρια ή πουφ. όλα αυτά μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε μια γωνία του σαλονιού. 

Living room
Getty Images

