Δυναμικό comeback για την τάση διακόσμησης που ενθουσιάζει τη γιαγιά μας | Γιατί θα την υιοθετήσουμε αυτό το φθινόπωρο

Συνώνυμη με την πολυτέλεια και τη φινέτσα, αυτή η τάση στη διακόσμηση θα είναι επιτυχία αυτό το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Pinterest.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25-08-2025
Getty Images

Καθώς πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, σύντομα θα πρέπει να θρηνήσουμε την απώλεια του καλοκαιριού και να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο και τις πολλές νέες αφίξεις του. Αυτή η εποχιακή μετάβαση συχνά ξυπνά μέσα μας την επιθυμία για αλλαγή. Ξαφνικά, είναι σαν μια ξαφνική ανάγκη να ανανεώσουμε πλήρως τη διακόσμησή μας και να επανεξετάσουμε τα πάντα στο σπίτι μας.

Αλλά ποιες τάσεις θα χαρακτηρίσουν το φθινόπωρο του 2025; Το Pinterest μόλις δημοσίευσε μια αναφορά για τις τάσεις για το φθινόπωρο του 2025, βασισμένη σε έρευνα χρηστών. Όσον αφορά τη διακόσμηση, μια τάση ξεχωρίζει ξεκάθαρα και υπόσχεται να εισβάλει στα σπίτια μας τους επόμενους μήνες. Ετοιμαστείτε, η αίγλη του Art Deco επιστρέφει, επανεξετασμένη σε μια εκδοχή του 2025 που συνδυάζει τη ρετρό γοητεία με τη νεωτερικότητα.

Δυναμικό comeback για την τάση διακόσμησης που ενθουσιάζει τη γιαγιά μας | Γιατί θα την υιοθετήσουμε αυτό το φθινόπωρο
Getty Images

Σε ύφος Art Deco

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Οι αναζητήσεις στο Pinterest που σχετίζονται με το στυλ Art Deco σημειώνουν έκρηξη στην πλατφόρμα κοινής χρήσης εικόνων. Η αναζήτηση "Vintage 1920s Art Deco Interior" κατέγραψε αύξηση +745% στις αναζητήσεις, ενώ η αναζήτηση "Vintage Art Deco" ανέβηκε +805%. Άλλοι όροι ακολουθούν την ίδια δυναμική: "New Art Deco" (+497%), "Original 1920s Kitchen" (+494%) και "1980s Art Deco" (+509%). Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για αυτό το εμβληματικό στυλ, το οποίο γιορτάζει την 100ή επέτειό του φέτος.

Συνώνυμο της πολυτέλειας και της φινέτσας, το Art Deco, που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1920 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παίρνει το όνομά του από τη μεγάλη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονων Διακοσμητικών και Βιομηχανικών Τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1925. Αντανακλά μια μεταπολεμική εποχή όπου η επιθυμία για ελαφρότητα και δημιουργικότητα εκφράστηκε χωρίς περιορισμούς.

Art Deco
Getty Images

Πώς να υιοθετήσετε το στυλ Art Deco;

Στην αρχική του μορφή, το Art Deco χαρακτηριζόταν από έντονες γραμμές, μια δυναμική ζωντάνια και μια έμφαση σε ευγενή υλικά. Πολύτιμα ξύλα όπως το μαόνι και ο έβενος, ο ορείχαλκος, ο χαλκός, η μαρκετερί και ο σφυρήλατος σίδηρος ήταν κυρίαρχα χαρακτηριστικά των εσωτερικών χώρων.

art deco
Getty Images

Το 2025, αυτό το στυλ ανακαλύπτεται ξανά σε ελαφρώς πιο νηφάλιους συνδυασμούς, κυρίως μέσω της χρήσης πολύτιμων υλικών όπως το βελούδο, το μάρμαρο και ο ορείχαλκος, αλλά και μέσω γραφικών και γεωμετρικών μοτίβων. 

H ταπετσαρία, ένα πραγματικό αστέρι του στυλ Art Deco, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στους εσωτερικούς μας χώρους. Την επιλέγουμε με τυπικά γεωμετρικά ή λουλουδάτα μοτίβα, αλλά και σε έντονες και κομψές αποχρώσεις για ένα θεατρικό αποτέλεσμα. Tο στυλ Art Deco 2025 ξεχωρίζει ως μια πραγματική επιστροφή στις βασικές αρχές της κομψότητας, με μια πιο σύγχρονη πινελιά, ειδική για την εποχή μας.

Διαβάστε Επίσης

Τα ρετρό σερβίτσια που επιστρέφουν στη μόδα και θα λατρέψει η γιαγιά σας

