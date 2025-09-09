Follow us

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα

Πίτε αντίο στην ακατάσταση κουζίνα!

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
09-09-2025
Istock

Η τακτοποίηση και η καλή οργάνωση της κουζίνας σας είναι ένας σύγχρονος άθλος.

Αν έχετε την τάση να συσσωρεύετε σκεύη, αξεσουάρ και πιάτα στα ντουλάπια σας χωρίς τάξη και οργάνωση δείτε τι κάνουν οι Ιάπωνες για τους οποίους η τέχνη του να τακτοποιείς είναι φιλοσοφία. Το μυστικό τους; Απλές, προσιτές συμβουλές.

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα
Istock

Τα αξεσουάρ που κάνουν τη διαφορά

Το κλειδί για την ιαπωνική οργάνωση βασίζεται σε λύσεις που μας βοηθούν να δώσουμε στα αντικείμενά μας μια σαφή και καθορισμένη θέση. Έτσι, κάθε πράγμα γίνεται πιο εύκολα προσβάσιμο και βρίσκει τη χρησιμότητά του. Για να το πετύχουν αυτό, συχνά χρησιμοποιούν κουτιά, κάθετες μονάδες αποθήκευσης ή διαχωριστικά ραφιών για να δομήσουν τα ντουλάπια χωρίς κόπο.

Kitchen
Istock

Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία για να επενδύσετε σε τέτοιες λύσεις αποθήκευσης. Για παράδειγμα μια θήκη από μπαμπού, η οποία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για την οργάνωση των πιάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσετε πιάτα, ξύλα κοπής, καπάκια από τάπερ ή σχάρες ψησίματος.

Kitchen
Istock

Μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα πιάτων. Εξοικονομεί χώρο και είναι σχετικά αισθητικό, αυτό το αξεσουάρ είναι αρκετά διακριτικό και ευέλικτο.

