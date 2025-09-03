Follow us

Search

Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ

Βρήκαμε τον best seller οικονομικό πτυσσόμενο καναπέ-κρεβάτι που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 03-09-2025
Getty Image

Με το κόστος της στέγης στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας να έχει εκτοξευτεί στα ύψη, η αγορά στρέφεται σε μικρά αλλά λειτουργικά διαμερίσματα.  Πλέον το ζητούμενο είναι να αξιοποιούμε κάθε γωνιά το σπιτιού μας. Και θέλουμε να μαθαίνουμε κάθε λύση προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο και να πολλαπλασιάσουμε τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού μας... ως δια μαγείας.

Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε να χρησιμοποιούμε σωστά το χρώμα και το φως για να κάνουμε τα δωμάτιά μας να φαίνονται μεγαλύτερα. Μάθαμε επίσης να τοποθετούμε καθρέφτες εφαρμόζοντας στην πράξη τη θεωρία που τους θέλει να μεγαλώνουν τους χώρους ή να δημιουργούμε επιπλέον χώρο αποθήκευσης.

Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ
Getty Images

Αναμφίβολα, ιδιαίτερα λειτουργικά και πρακτικά για μικρούς χώρους είναι τα επεκτεινόμενα και πτυσσόμενα τραπέζια μέχρι τα τραπέζια σερβιρίσματος που αγαπούσαν οι γιαγιάδες μας, τα καθίσματα και κρεβάτια με αποθηκευτικό χώρο και, φυσικά, τις πολυθρόνες και τους καναπέδες-κρεβάτια.

Ιδανικοί για να φιλοξενήσουμε έναν επισκέπτη όταν δεν έχουμε επιπλέον υπνοδωμάτιο στο σπίτι ή για να προσθέσουν ένα επιπλέον κρεβάτι στο παιδικό δωμάτιο, οι καναπέδες-κρεβάτια είναι ένα από τα πιο ευέλικτα έπιπλα για μικρά σπίτια. Και η IKEA μόλις λάνσαρε ένα μοντέλο που συγκαταλέγεται στις αγαπημένες μας νέες αφίξεις για το φθινόπωρο.

ΙΚΕΑ

Μιλάμε για το μοντέλο TORNSBORG , αξίας 249 ευρώ. Είναι ένα τέλειο κομμάτι αφού, εκτός από λειτουργικό, είναι και διαχρονικό. Το μινιμαλιστικό του στυλ σε φυσικό ξύλο πεύκου ταιριάζει σε κάθε χώρο.

Διαβάστε Επίσης

Αυτό το αγαπημένο έπιπλο της γιαγιάς είναι ξανά στη μόδα | Όμορφο, λειτουργικό και ιδανικό για μικρά σπίτια

Tags

Latest

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open
NEWS

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό
NEWS

Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό

Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντηθεί στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα
NEWS

Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντηθεί στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Micro French Mani | Το αγαπημένο μανικιούρ της Kaia Gerber είναι το πιο κομψό twist του κλασικού γαλλικού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Micro French Mani | Το αγαπημένο μανικιούρ της Kaia Gerber είναι το πιο κομψό twist του κλασικού γαλλικού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ
LIFESTYLE & HOMES

Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Victoria - David Beckham | Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές διακοπές με τη θαλαμηγό τους
NEWS

Victoria - David Beckham | Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές διακοπές με τη θαλαμηγό τους

Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν
NEWS

Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν

Best of Network

Φθινόπωρο αλά γαλλικά: Το παλτό που λατρεύουν να φορούν οι Γαλλίδες

Φθινόπωρο αλά γαλλικά: Το παλτό που λατρεύουν να φορούν οι Γαλλίδες

Σπιτική σοκολάτα με σταφύλια - θα χρειαστείς μόνο 2 υλικά!

Σπιτική σοκολάτα με σταφύλια - θα χρειαστείς μόνο 2 υλικά!

Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις στις συντάξεις με &quot;προσωπική διαφορά&quot; - Τα 4 μέτρα για τους συνταξιούχους

Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις στις συντάξεις με "προσωπική διαφορά" - Τα 4 μέτρα για τους συνταξιούχους

Πυροβολισμοί στη Σαμοθράκη: &quot;Οι Τούρκοι έφτασαν στα 4 μίλια από το νησί&quot; - &quot;Δεν έγινε σε ελληνικά χωρικά ύδατα&quot;, λέει ο Μαρινάκης

Πυροβολισμοί στη Σαμοθράκη: "Οι Τούρκοι έφτασαν στα 4 μίλια από το νησί" - "Δεν έγινε σε ελληνικά χωρικά ύδατα", λέει ο Μαρινάκης

Ούτε &quot;rom&quot;, ούτε &quot;com&quot;: Μα πού πήγαν τέλος πάντων οι καλές ρομαντικές κομεντί;

Ούτε "rom", ούτε "com": Μα πού πήγαν τέλος πάντων οι καλές ρομαντικές κομεντί;

Διέρρευσε εικόνα του μοντέλου που θα αντικαταστήσει το Audi TT

Διέρρευσε εικόνα του μοντέλου που θα αντικαταστήσει το Audi TT

Inspo looks: 10 stylish εμφανίσεις για να καλωσορίσεις τον Σεπτέμβριο

Inspo looks: 10 stylish εμφανίσεις για να καλωσορίσεις τον Σεπτέμβριο

SocGen: Γιατί οι επιθέσεις Τραμπ στην Fed αποτελούν... φόβο και τρόμο για την ΕΚΤ - Πώς ξαφνικά μπορεί να ανατραπούν τα πάντα για πληθωρισμό-επιτόκια

SocGen: Γιατί οι επιθέσεις Τραμπ στην Fed αποτελούν... φόβο και τρόμο για την ΕΚΤ - Πώς ξαφνικά μπορεί να ανατραπούν τα πάντα για πληθωρισμό-επιτόκια

Το νέο εντυπωσιακό coupe της Audi είναι έτοιμο για παραγωγή-όλα τα στοιχεία

Το νέο εντυπωσιακό coupe της Audi είναι έτοιμο για παραγωγή-όλα τα στοιχεία