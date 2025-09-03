Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ

Με το κόστος της στέγης στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας να έχει εκτοξευτεί στα ύψη, η αγορά στρέφεται σε μικρά αλλά λειτουργικά διαμερίσματα. Πλέον το ζητούμενο είναι να αξιοποιούμε κάθε γωνιά το σπιτιού μας. Και θέλουμε να μαθαίνουμε κάθε λύση προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο και να πολλαπλασιάσουμε τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού μας... ως δια μαγείας.

Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε να χρησιμοποιούμε σωστά το χρώμα και το φως για να κάνουμε τα δωμάτιά μας να φαίνονται μεγαλύτερα. Μάθαμε επίσης να τοποθετούμε καθρέφτες εφαρμόζοντας στην πράξη τη θεωρία που τους θέλει να μεγαλώνουν τους χώρους ή να δημιουργούμε επιπλέον χώρο αποθήκευσης.

Getty Images

Αναμφίβολα, ιδιαίτερα λειτουργικά και πρακτικά για μικρούς χώρους είναι τα επεκτεινόμενα και πτυσσόμενα τραπέζια μέχρι τα τραπέζια σερβιρίσματος που αγαπούσαν οι γιαγιάδες μας, τα καθίσματα και κρεβάτια με αποθηκευτικό χώρο και, φυσικά, τις πολυθρόνες και τους καναπέδες-κρεβάτια.

Ιδανικοί για να φιλοξενήσουμε έναν επισκέπτη όταν δεν έχουμε επιπλέον υπνοδωμάτιο στο σπίτι ή για να προσθέσουν ένα επιπλέον κρεβάτι στο παιδικό δωμάτιο, οι καναπέδες-κρεβάτια είναι ένα από τα πιο ευέλικτα έπιπλα για μικρά σπίτια. Και η IKEA μόλις λάνσαρε ένα μοντέλο που συγκαταλέγεται στις αγαπημένες μας νέες αφίξεις για το φθινόπωρο.

Μιλάμε για το μοντέλο TORNSBORG , αξίας 249 ευρώ. Είναι ένα τέλειο κομμάτι αφού, εκτός από λειτουργικό, είναι και διαχρονικό. Το μινιμαλιστικό του στυλ σε φυσικό ξύλο πεύκου ταιριάζει σε κάθε χώρο.