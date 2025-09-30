Follow us

Ένα ταξίδι σε εμπειρίες που ξυπνούν τις αισθήσεις

Η γεύση, ο ήχος και η εικόνα γίνονται στιγμές που θα θυμόμαστε για πάντα μέσα από τα Miele Experiences!

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ 30-09-2025

Υπάρχουν βραδιές που δεν τις ορίζουν οι ώρες, αλλά οι μνήμες που αφήνουν πίσω. Η σιωπή πριν την πρώτη μπουκιά, το χαμόγελο που ακολουθεί. Ένα ποτήρι κρασί που υψώνεται για να επισφραγίσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα ή να συνοδεύσει μια κουβέντα που ίσως δεν περιμέναμε ποτέ να κάνουμε. Ένα τραπέζι που γεμίζει όχι μόνο με φαγητό, αλλά με ιστορίες, με μικρές εξομολογήσεις, με βλέμματα που συναντιούνται. Κάπου δίπλα, μια μελωδία που συνοδεύει διακριτικά τη στιγμή και γίνεται το soundtrack της. Και λίγο αργότερα, μια εικόνα σε μια μεγάλη οθόνη κάτω από τα αστέρια ξυπνά μνήμες από παλιά -σαν να είμαστε πάλι στην κουζίνα του σπιτιού μας, να μυρίζουμε φρεσκοψημένο ψωμί και να νιώθουμε πάλι παιδιά.

Αυτές είναι οι στιγμές που θέλουμε να κρατάμε. Στιγμές που δεν ακολουθούν σενάριο, αλλά βρίσκουν από μόνες τους ρυθμό. Είναι αυτές οι εμπειρίες που μας υπενθυμίζουν την αξία του "μαζί".

Αυτή ακριβώς είναι και η έμπνευση πίσω από τα Miele Experiences, ένα πρόγραμμα δράσεων που από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο μάς καλεί να ξαναβρούμε τον χρόνο να μοιραστούμε –γεύσεις, ήχους, εικόνες, δημιουργία.

Κάτι σαν preview

Στο Athens Miele Experience Center είχαμε ήδη την ευκαιρία να ζήσουμε μια πρόγευση αυτής της φιλοσοφίας. Τα private dinners και τα coffee concerts μας έβαλαν στο κλίμα: δείπνα που θύμιζαν γιορτή, μουσικές που απλώνονταν σαν ατμόσφαιρα, άνθρωποι που μοιράστηκαν το ίδιο τραπέζι και έγιναν παρέα για μια νύχτα.

Γεύσεις που γίνονται μνήμες

Οι συναντήσεις συνεχίζονται με βραδιές αφιερωμένες στη σύγχρονη κουζίνα, εκεί όπου καλεσμένοι μετατρέπουν ένα απλό δείπνο σε ταξίδι αισθήσεων. Στα Private Dinners γνωστοί σεφ και δημιουργοί της σύγχρονης κουζίνας μάς προσκαλούν να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να γευτούμε πιάτα που αφηγούνται ιστορίες.

Miele Experiences

Δημιουργία που μας εμπνέει

Για όσους αγαπούν να πειραματίζονται, τα Workshops φέρνουν στο προσκήνιο την τέχνη της πίτσας, του burger, του κρασιού και των γλυκών. Μια αφορμή για να βάλουμε τα χέρια μας στη δημιουργία και να ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά του χειροποίητου.

Miele Experiences

Στιγμές κάτω από τα αστέρια

Το Backyard Cinema φέρνει στιγμές μαγείας σε ανοιχτούς χώρους. Ταινίες εμπνευσμένες από την κουλτούρα του φαγητού, που μας ταξιδεύουν πέρα από την οθόνη και μας θυμίζουν πως η κουζίνα είναι πάντα η καρδιά του σπιτιού.

Miele Experiences

Ο ήχος της Παρασκευής

Τα Friday Sessions γιορτάζουν τη μουσική με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο: βινύλια, κρασί και curated playlists που κάνουν κάθε Παρασκευή να μοιάζει με μικρή γιορτή.

Πώς μπορείτε να ζήσετε τα Miele Experiences

Κάθε εμπειρία είναι μοναδική, κάθε βραδιά διαφορετική. Όμως όλες μοιράζονται τον ίδιο σκοπό: να μας επανασυνδέσουν με την ουσία των πραγμάτων: την ποιότητα, την απλότητα, την απόλαυση.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες αλλά οι αναμνήσεις που θα δημιουργηθούν σε όλα τα Miele Experience Centers, απεριόριστες. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε τη θέση σας στο more.com.

