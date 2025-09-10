H CEO και δημιουργός των spa Heat by Sophia Lie συστήνει στο Harper’s Bazaar τα αγαπημένα της σημεία στο Νησί των Ανέμων

H CEO και δημιουργός των spa Heat by Sophia Lie, Sopgia Lie συστήνει στο Harper’s Bazaar τα αγαπημένα της σημεία στο Νησί των Ανέμων.

Ιδανικός προορισμός: Επιλέγω τη Μύκονο γιατί τα έχει όλα! Πάρτι όλη μέρα, υπέροχους ανθρώπους και απίστευτες παραλίες.

Αγαπημένο ξενοδοχείο: Το "Anandes". Εκεί έχω δημιουργήσει το νέο μου wellness studio, το Heat by Sophia Lie, το οποίο συνδυάζει την ευεξία με την πολυτέλεια.

Καλύτερο εστιατόριο: Το Papaioannou αλλά και το La Petite Maison του ξενοδοχείου "Anandes".

Beauty essentials: Για μένα η ομορφιά δε βασίζεται αποκλειστικά στο μακιγιάζ, αλλά έχει να κάνει με όλη τη φιλοσοφία γύρω από το wellness. Τα προϊόντα από τη συλλογή της Heat είναι στην καθημερινή μου ρουτίνα, όπως το Heat Cryo-Ball, το Heat Facial Gua Sha και το Heat Ionic Body Brush. Εκτός από αυτά, αγαπώ το αντηλιακό Anthelios UV Air SPF 50+ της La Roche-Posay σε συνδυασμό με το concealer Un Cover-up της RMS Beauty.

Το spa Heat by Sophia Lie στο ξενοδοχείο "Anandes" στη Μύκονο.

Καθημερινά outfits: Προτιμώ τις sporty εμφανίσεις στις αποχρώσεις του κόκκινου και σίγουρα το αγαπημένο μου ροζ μπικίνι.

Signature αξεσουάρ: Γυαλιά ηλίου Ace & Tate και chunk χρυσοί κρίκοι Uncommon Matters. Ξεχωριστή παραλία: Η Φραγκιά, που είναι προσβάσιμη είτε με σκάφος είτε με πεζοπορία 15 λεπτών.

Αγαπημένη boutique: Το κατάστημα Kayas, που προσφέρει μοναδικά κο- σμήματα με μαύρα μαργαρι τάρια.

Wellness πρόταση: Φυσικά το Heat by Sophia Lie στο ξενοδοχείο "Anandes". Εκεί πραγματοποιούμε συνεδρίες breathwork, που σας φέρνουν σε επαφή με τον πυρήνα του εαυτού σας, όπως και την πρακτική των ice baths για αληθινή έκρηξη ενδορφινών και τη μοναδική μέ θοδο body sculpting για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη λάμψη τους.

Από το τεύχος Σεπτεμβρίου του Harper's Bazaar που κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου μαζί με το Βήμα της Κυριακής.