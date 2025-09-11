To 24ωρo της Lily Atherton Hanbury

Η συνιδρύτρια και creative director της Le Monde Béryl, Lily Atherton Hanbury περιγράφει στο Harper's Bazaar το 24ωρό της, που περιστρέφεται γύρω από δημιουργικές συναντήσεις και στιγμές προσωπικής φροντίδας.

06:30

Αφιερώνω περίπου 20 λεπτά αφού ξυπνήσω στο να γράφω αυτά για τα οποία νιώθω πραγματικά ευγνώμων, τους στόχους που θέλω να πετύχω μέσα στην ημέρα και πώς όλα αυτά συνδέονται με τους μεγαλύτερους στόχους μου. Είναι κάτι ανάμεσα σε ονειροπόληση και διαλογισμό και με βοηθά να ξεκινώ την ημέρα μου με θετικότητα και έχοντας έναν σκοπό, αντί απλώς να αντιδρώ σε ό,τι προκύπτει.

07:00

Πίνω τον καφέ μου όσο τα σκυλιά μου τρώνε το πρωινό τους και ακολουθεί ένα τρέξιμο διάρκειας μιας ώρας, είτε βρισκόμαστε στο Λονδίνο είτε στην Οξφορντσάιρ. Το Hyde Park πριν από τις οκτώ το πρωί μοιάζει με μια βουκολική ουτοπία. Μετά το τρέξιμο επιστρέφω, παίρνω το αγαπημένο μου smoothie με αβοκάντο από το καφέ του κάτω ορόφου, κάνω ντους και ετοιμάζομαι να αδράξω τη μέρα.

08:00

Η φύση της δουλειάς μας σημαίνει ότι καμία ημέρα δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάποιες από τις αγαπημένες μου επαγγελματικές στιγμές προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία με καλλιτέχνες που θαυμάζω. Πριν από λίγες ημέρες, μετά το τρέξιμο στις επτά το πρωί με τα σκυλιά μου στο Hyde Park, είχα μια κλήση στις οκτώ με το εργοστάσιό μας στην Ιταλία, η οποία συνεχίστηκε όσο διέσχιζα το Λονδίνο προς τα ανατολικά για μια φωτογράφηση με θέμα την ομορφιά και την κίνηση, μαζί με τον φωτογράφο William Waterworth, τον στυλίστα Ola Ebiti και την art director Mina Azar.

09:30

Διατηρούμε δύο design στούντιο, στο Λονδίνο και το Μιλάνο, ενώ η ομάδα μας είναι μοιρασμένη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ιταλίας, οπότε η καθημερινότητά μου διαμορφώνεται ανάλογα με το πού βρισκόμαστε κάθε φορά, αλλά έχει πάντα έναν κοινό παρονομαστή: τις συναντήσεις μέσω Zoom που συνδέουν την ομάδα και όλα τα κινούμενα μέρη του brand. Όταν βρίσκομαι στην Ιταλία, εστιάζουμε κυρίως στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προϊόντων και δουλεύουμε στενά με διάφορους τεχνίτες και συνεργάτες εξερευνώντας νέες ιδέες και τεχνικές. Στο Λονδίνο, από την άλλη, είμαι συνήθως περιτριγυρισμένη από τις ομάδες editorial, art direction, μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Το έργο μας κυμαίνεται από φωτογραφήσεις μέχρι δημιουργική στρατηγική για το brand και ειδικά projects, όπως ο σχεδιασμός του pop-up καταστήματός μας στο Παρίσι, το οποίο θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο.

13:30

Αν έχω επαγγελματικό γεύμα, μου αρέσει να πηγαίνω στο αγαπημένο μου The Yellow Bittern, αλλά, αν βρίσκομαι στο γραφείο, συνήθως επιλέγω έναν σύντομο μεσημεριανό περίπατο για να αναζωογονηθώ. Στις ομαδικές μας συναντήσεις στο Λονδίνο μια συνήθεια που έχουμε υιοθετήσει είναι να παραγγέλνουμε συχνά φρέσκες σαλάτες από το Seymour Kitchen. Στα περισσότερα projects πρώτα φωτογραφίζουμε και έπειτα τρώμε όλοι μαζί μεσημεριανό. Πρόσφατα, σε μία από τις φωτογραφήσεις μας, συνεργαστήκαμε συνολικά έντεκα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο μοντέλων και μιας coach κίνησης. Αυτές οι στιγμές συνεργασίας μου δίνουν και τη μεγαλύτερη έμπνευση. Τότε είναι που νιώθω πιο έντονα τον ενθουσιασμό γι’ αυτό που χτίζουμε. Υπάρχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό στο να βλέπεις τα σχέδιά μας να ζωντανεύουν μέσα από τη ματιά κάποιου άλλου, να βλέπεις μήνες σχεδιασμού και δεξιοτεχνίας να μεταμορφώνονται σε εικόνες και συναισθήματα που αναδεικνύουν την ταυτότητα του brand.

18:00

Η δουλειά συνήθως τελειώνει νωρίς το απόγευμα. Μετά το γραφείο ή κάποια φωτογράφηση επιλέγω να περνώ χρόνο με τους δικούς μου ανθρώπους. Με τις φίλες μου έχουμε καθιερώσει, μία με δύο φορές την εβδομάδα, να συναντιόμαστε για δείπνο στο Fischer’s. Οι φίλες μου είναι οι μούσες μου και μου θυμίζουν πάντα τον λόγο που ξεκινήσαμε να δημιουργούμε όμορφα πράγματα

20:00

Με τον σύντροφό μου συχνά επιλέγουμε να απολαμβάνουμε το δείπνο μας στο Harry’s Bar στην οδό South Audley, το αγαπημένο μας εστιατόριο στο Λονδίνο. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε το ψάρι της ημέρας μαζί με φρέσκα λαχανικά και τηγανητά κολοκυθάκια. Σε αυτό το μέρος εκτιμώ ιδιαίτερα ότι το μενού εστιάζει πάντα στην παράδοση και τη συνέπεια της φρέσκιας ιταλικής κουζίνας.

Οι συλλογές της Le Monde Béryl διατίθενται στα καταστήματα Κalogirou.

Από το τεύχος Σεπτεμβρίου του Harper's Bazaar που κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου μαζί με το Βήμα της Κυριακής.