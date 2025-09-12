Follow us

Το παλάτι του Buckingham ανοίγει το πρώτο του χριστουγεννιάτικο κατάστημα

Τα Χριστούγεννα έρχονται νωρίς για τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας με το Buckingham να δίνει το σύνθημα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-09-2025
Μπορεί ακόμα να μην έχουμε ξεπεράσει το γεγονός ότι τελείωσαν οι καλοκαιρινές διακοπές αλλά έχουμε έναν λόγο να ανυπομονούμε: τα Χριστούγεννα πλησιάζουν! Για πολλούς έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφή μέτρηση και παράλληλα το εορταστικό ημερολόγιο γεμίζει με εκδηλώσεις και υποχρεώσεις. Για τους θαυμαστές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας η συγκίνηση των γιορτών θα έρθει ακόμα νωρίτερα. Το παλάτι του Buckingham ανακοίνωσε το πρώτο του pop-up κατάστημα για τα Χριστούγεννα.

Θα φιλοξενηθεί στο Royal Mews, το οποίο στεγάζει τις ιστορικές άμαξες και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά του βασιλιά και των μελών της βασιλικής οικογένειας και το οποίο συνήθως κλείνει το χειμώνα. Αυτή την εορταστική περίοδο, θα φιλοξενήσει ένα κατάστημα με χριστουγεννιάτικα δώρα.

Εμπνευσμένη από τους βασιλικούς κατοίκους και τις αιώνιες βασιλικές παραδόσεις, η εορταστική έκθεση θα διαρκέσει από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου. Οι επισκέπτες θα μπορούν να αγοράσουν τα πάντα: από μπιχλιμπίδια και χειροποίητα στολίδια για το δέντρο μέχρι βασιλικά ποτά καθώς και από κεραμικά εμπνευσμένα από τη μεγάλη κουζίνα του Κάστρου του Windsor μέχρι ποτήρια κρασιού που θυμίζουν το μπολ με το ποτό που χρησιμοποιούσε η βασίλισσα Βικτώρια.

Η συλλογή είναι ήδη διαθέσιμη για αγορά μέσω του καταστήματος Royal Collection, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων, πολυτελών λευκών ειδών και μπισκότων σε μεταλλικό κουτί διακοσμημένο με το οικόσημο του βασιλιά Γεωργίου και του βασιλιά Γουλιέλμου.

Το παλάτι του Buckingham ανοίγει το πρώτο του χριστουγεννιάτικο κατάστημα

Τι θα συμβεί στους "μυστικούς κήπους" του βασιλιά Καρόλου τώρα που το προσωπικό του Highgrove παραιτήθηκε μαζικά;

