Τι θα συμβεί στους "μυστικούς κήπους" του βασιλιά Καρόλου τώρα που το προσωπικό του Highgrove παραιτήθηκε μαζικά;

Το Highgrove είναι το αγαπημένο του μέρος του βασιλιά Καρόλου και η βασιλική κατοικία με την οποία είναι πιο συνδεδεμένος. Το κτήμα του 18ου αιώνα αγοράστηκε το 1980 από τον Βρετανό μονάρχη, ο οποίος το φρόντισε μετατρέποντάς το σε έναν πραγματικό βιολογικό πάρκο όπου φιλοξενούνται όλα τα είδη φυτών που υπάρχουν στο βρετανικό έδαφος και πολλά άλλα. Μια πάθος αλλά και δουλειά με τη Fattoria del Ducato di Cornovaglia, μια βιολογική, οικολογικά βιώσιμη επιχείρηση που ασχολείται με τη βιολογική καλλιέργεια και θεωρείται πραγματικός χρυσωρυχείο για το δουκάτο που σήμερα ανήκει στον πρίγκιπα William (με μια ιδιωτική συμφωνία με τον γιο του Κάρολο, έχει διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της ιδιοκτησίας σε αντάλλαγμα για ένα ενοίκιο περίπου 700.000 λιρών το χρόνο). Bρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της βασιλικής επικαιρότητας λόγω μιας έρευνας που διεξήγαγε η Sunday Times και μιας μαζικής παραίτησης των κηπουρών λόγω "τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος".

Getty Images

"Απαράδεκτοι μισθοί και καπρίτσια ενός οργισμένου βασιλιά, ανυπόμονου και χωρίς καμία ευγένεια προς το προσωπικό". Σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Times, από το 2022, 11 από τους 12 κηπουρούς που είχαν προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου από το Ίδρυμα του Βασιλιά Καρόλου για τη συντήρηση του Highgrove, του αγροτικού καταφυγίου του μονάρχη έκτασης 800 στρεμμάτων στο Gloucestershire, παραιτήθηκαν καταγγέλλοντας ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον λόγω του ελάχιστου μισθού και ενός αφεντικού που χαρακτηρίστηκε δεσποτικός και τυραννικός.

Getty Images

Σύμφωνα με μια λεπτομερή έρευνα της αγγλικής εφημερίδας, που δημοσιεύθηκε στην έκδοση της 20ης Ιουλίου, τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε τόσο υψηλή (και ύποπτη) κινητικότητα προσωπικού, ώστε το 2023 η King's Foundation, που διαχειρίζεται τους κήπους, "αναγκάστηκε να προσφύγει σε προσωρινούς εργαζόμενους ή ακόμη και σε συνταξιούχους εθελοντές", καθώς και να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα. Οι αιτίες αυτών των μαζικών παραιτήσεων είναι διάφορες: "εξαιρετικά χαμηλοί μισθοί, συνεχής πίεση και διαχείριση που θεωρείται τοξική".

"Το 2022, ορισμένοι κηπουροί αμείβονταν με μόλις 8,91 λίρες την ώρα, λίγο παραπάνω από τον κατώτατο μισθό της χώρας", γράφει η έκδοση, "ένας από αυτούς μας εκμυστηρεύτηκε: "Είναι σαν να σου λένε: πρέπει να είσαι ευγνώμων που δουλεύεις για τον βασιλιά, τον πιο σημαντικό άνθρωπο της χώρας, και να μην παραπονιέσαι"". Η έρευνα δίνει μια όχι και τόσο κολακευτική εικόνα του Καρόλου, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι υπερβολικά απαιτητικός και ότι έχει "επιθέσεις οργής και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά".

Σύμφωνα με καταγγελίες διαφόρων κηπουρών του Highgrove, ο μονάρχης έλεγχε τα πάντα, μέχρι και τις αποχρώσεις των λουλουδιών και το μέγεθος των φρούτων, και "περιφερόταν τακτικά στους κήπους με τα χέρια πίσω από την πλάτη, αναζητώντας το παραμικρό λάθος των υπαλλήλων του".

Ένας από τους επικεφαλής κηπουρούς απέτυχε στην δοκιμαστική περίοδο αφού μπέρδεψε το όνομα ενός ιαπωνικού θάμνου. "Πάρτε αυτόν τον άνθρωπο από μπροστά μου", είπε ο βασιλιάς, εξοργισμένος από το λάθος που ήταν απαράδεκτο για αυτόν. Μια "συνεχής στάση μεταξύ ενθουσιασμού και οργής, φωνές όπως όταν ένας υπάλληλος τόλμησε να προτείνει στον βασιλιά να προσλάβει έναν ειδικό για τις μανόλιες του και μεγάλα ξεσπάσματα ενθουσιασμού όταν έβλεπε ένα τριαντάφυλλο να φτάνει στη φάση της ανθοφορίας του". Ορισμένες αιτήσεις συχνά παραδίδονταν σε μικρά χαρτιά γραμμένα "με έντονο κόκκινο μελάνι" και με λεπτομερή περιγραφή των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Getty Images

Το 2018, στη βιογραφία Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, ο συγγραφέας Tom Bower είχε ήδη αναφερθεί στο θέμα, μιλώντας για τους κηπουρούς του βασιλιά που αναγκάζονταν "να ξαπλώνουν μπρούμυτα σε ένα ρυμουλκούμενο για να ξεριζώνουν τα ζιζάνια με τα χέρια τους, λόγω της απέχθειας του Καρόλου για τα φυτοφάρμακα" και για "συνταξιούχους Ινδούς στρατιώτες που έκαναν νυχτερινές περιπολίες με φακούς για να απομακρύνουν τα σαλιγκάρια από τα φυτά".

Οι παραιτήσεις του προσωπικού ανάγκασαν το King's Foundation να αναθέσει μια εξωτερική έρευνα το φθινόπωρο του 2023, η οποία στη συνέχεια αναγνώρισε "έλλειψη προσωπικού", "κακές πρακτικές διαχείρισης" και ένα πρόβλημα αμοιβών. Η έκθεση συνέστησε τελικά "εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη για όλους τους υπαλλήλους για την προστασία της ψυχικής τους υγείας". Βελτιώσεις που, σύμφωνα με την Times, δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.