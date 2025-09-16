Follow us

Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές

Είναι πραγματικοί "θησαυροί" και μπορεί να τα έχετε στο σπίτι!

HARPER'S BAZAAR TEAM
16-09-2025
Μπορεί να τα έχετε κρυμμένα για καιρό στο πίσω μέρος των ντουλαπιών, αυτά τα σκεύη μαγειρικής της "γιαγιάς" επιστρέφουν. Η ρετρό γοητεία τους, τα έχει κάνει απαραίτητα διακοσμητικά κομμάτια, περιζήτητα σε υπαίθριες αγορές!

Μήπως τα έχετε στην κουζίνα σας;

Μιλάμε για την παλιά μεταλλική ζυγαριά κουζίνας της γιαγιάς!  Ξεχασμένη στο βάθος του ντουλαπιού έχει αντικατασταθεί με σύγχρονα μοντέλα, συχνά πλαστικά και μιας χρήσης. Πέρα από την αισθητική, παραμένει απόλυτα λειτουργική. Ορισμένες παλιές ζυγαριές είναι ακόμα εκπληκτικά ακριβείς. Είτε μαγειρεύετε με ακρίβεια γραμμαρίου είτε ψάχνετε για μια διακοσμητική πινελιά, είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ για την κουζίνα σας.

Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές
Εξίσου περιζήτητοι είναι οι ρετρό χειροκίνητοι μύλοι άλεσης καφέ όπου οι αλεσμένοι κόκκοι καφέ συλλέγονταν στο παραδοσιακό ξύλινο συρτάρι. 

Coffee
Όπως και το ρετρό πιάτο βουτύρου σε πήλινο ή γυάλινο σκεύος, οι κεντημένες λινές πετσέτες κουζίνας, το μηχανικό μίξερ χειρός, που συχνά είναι εξοπλισμένο με δύο χτυπητήρια και μια περιστρεφόμενη λαβή.

Mixer
Επίσης τα βάζα Le Parfait, χάρη στο στρογγυλεμένο σχήμα τους, το μεταλλικό καπάκι και το σύστημα κλεισίματος με πτερύγια είναι άμεσα αναγνωρίσιμα.

Τεράστια απήχηση έχουν και τα σετ σερβίτσιου της γιαγιάς. Πορσελάνινα πιάτα, οβάλ πιατέλες και ασορτί φλυτζάνια δημιουργούν μια vintage chic ατμόσφαιρα, ιδανική για brunch ή δείπνο με φίλους.

Cups
Τέλος η παραδοσιακή αλουμινένια κανάτα γάλακτος της γιαγιάς βρίσκεται συχνά σε υπαίθριες αγορές και μετατρέπεται σε βάζο ή διακοσμητικό αντικείμενο, διακοσμημένο με λουλούδια ή κλαδιά ευκαλύπτου.

Αυτοί οι μικροί θησαυροί της γιαγιάς μας θυμίζουν μια περασμένη εποχή που πολλοί από εμάς νοσταλγούμε.  Ο σχεδιασμός της εποχής τους, απλός και λειτουργικός, ταιριάζει απόλυτα στους πιο σύγχρονους εσωτερικούς χώρους σήμερα. Μάλιστα συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα στυλ: Country, μποέμ, βιομηχανικό, σκανδιναβικό, ακόμη και ρετρό vintage.

