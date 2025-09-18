"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους

Τον χειμώνα με τις βροχές και το κρύο είναι δύσκολο το στέγνωμα των ρούχων και η αλήθεια είναι πως εάν δεν έχουμε στεγνωτήριο συνήθως τοποθετούμε μια απλώστρα ρούχων στη μέση του σαλονιού ή του υπνοδωματίου μας. Όμως πίσω από αυτή την ακίνδυνη συνήθεια κρύβονται σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Οι αόρατοι κίνδυνοι

Πιο συγκεκριμένα, μια έρευνα από τη Σκωτία που δημοσιεύτηκε στο Presse-santé, μελέτησε τις βλαβερές συνέπειες του στεγνώματος των ρούχων σε εσωτερικούς χώρους. Παρατηρώντας την καθημερινή ζωή οικογενειών τη δυτική Σκωτία, διαπίστωσαν ότι αυτή η συνήθεια εγείρει ζητήματα υγείας , άνεσης ζωής, ακόμη και ενέργειας.

Όταν τα υγρά ρούχα στεγνώνουν σε κλειστό χώρο, μοιραία ο αέρας γεμίζει γρήγορα με υγρασία. Οι συνθήκες ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των ακάρεων σκόνης, μούχλας και μικροβίων, παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν αναπνευστικά προβλήματα, όπως το άσθμα.

Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εάν τα ρούχα έχουν πλυθεί με μαλακτικό ρούχων: ορισμένα χημικά συστατικά μπορούν να διασκορπιστούν στον αέρα, με πιθανές καρκινογόνες επιδράσεις.

Η εναλλακτική λύση

Αν δεν είναι δυνατό να απλώσετε τα ρούχα σας σε βεράντα ή στο μπαλκόνι, είναι καλύτερο να επιλέξετε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο. Ένα μισάνοιχτο παράθυρο ή ένας αφυγραντήρας βοηθούν στον περιορισμό της συγκέντρωσης υγρασίας .

Επίσης καλό είναι να τοποθετείτε την απλώστρα σε ένα δωμάτιο που το βλέπει ο ήλιος ώστε να αξιοποιήσετε το φυσικό φως και τη θερμότητα, δυο μεγάλους εχθρούς των βακτηρίων.

Getty Images

Επίσης υπάρχει μια λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται: τον χειμώνα, πολλοί άνθρωποι ανάβουν τα καλοριφέρ τους για να επιταχύνουν το στέγνωμα. Ως αποτέλεσμα, οι λογαριασμοί ενέργειας αυξάνονται, όπως και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Με λίγα λόγια, αυτή η καθημερινή ενέργεια, την οποία θεωρούμε ακίνδυνη, δεν είναι χωρίς επιπτώσεις. Για να προστατεύσετε την υγεία σας και να μειώσετε την κατανάλωσή σας, είναι καλύτερο να επανεξετάσετε τον τρόπο που στεγνώνετε τα ρούχα σας.