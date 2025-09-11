Follow us

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται

Διαβάστε απλές και αποτελεσματικές συμβουλές!

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-09-2025
"Πρέπει να πλύνουμε τις κουρτίνες". Είναι μια φράση που ίσως να τη λέτε συχνά. Η σκέψη να τις βάλουμε στο πλυντήριο και στη συνέχεια να τις βρούμε τσαλακωμένες ή παραμορφωμένες μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Ωστόσο, με μερικά απλά κόλπα, μπορείτε να πλύνετε τις κουρτίνες σας στο σπίτι και να τις διατηρήσετε πεντακάθαρες και έτοιμες για κρέμασμα.

Μην ξεχνάμε πως το σωστό πλύσιμο των κουρτινών όχι μόνο βελτιώνει την εμφάνιση του σπιτιού, αλλά συμβάλλει και σε ένα πιο υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον.

Εύκολα τρικ για κουρτίνες χωρίς ζάρες

 

Το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε την ετικέτα. Οι περισσότερες μοντέρνες κουρτίνες αναγράφουν εάν πλένονται στο πλυντήριο και σε ποια θερμοκρασία. Οι κουρτίνες από βαμβάκι, πολυεστέρα ή σύμμεικτα υλικά γενικά αντέχουν σε απαλό πλύσιμο, ενώ εκείνες από λινό, μετάξι ή ευαίσθητα διακοσμητικά απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα ή στεγνό καθάρισμα. Η επιλογή του σωστού κύκλου είναι απαραίτητη για την αποφυγή ζημιών.

Ένα από κόλπο για να μην τσαλακώνονται οι κουρτίνες είναι να τις πλένετε χρησιμοποιώντας σακούλες από πλέγμα ή μαξιλαροθήκες . Αυτό το απλό βήμα προστατεύει το ύφασμα κατά το πλύσιμο, μειώνει την τριβή και αποτρέπει το σχηματισμό βαθιών τσακίσεων.

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων! Αφήστε αρκετό χώρο, ώστε οι κουρτίνες να μπορούν να κινούνται ελεύθερα, μειώνοντας την πιθανότητα τσακίσεων.

 

Η χρήση κρύου ή ζεστού νερού και ενός ήπιου απορρυπαντικού βοηθά στην προστασία των χρωμάτων και των ινών. Εάν η κουρτίνα σας είναι κατασκευασμένη από πιο ευαίσθητο ύφασμα συνιστάται να επιλέξετε τον συντομότερο κύκλο στυψίματος ή ακόμα και να τον παραλείψετε. Η υπερβολική δύναμη μπορεί επίσης να προκαλέσει τσακίσεις!

Μετά το πλύσιμο, το μυστικό για κουρτίνες χωρίς ζάρες είναι να τις κρεμάσετε αμέσως όσο είναι ακόμα υγρές. Τοποθετώντας τες απευθείας πάνω στη ράβδο, χρησιμοποιώντας κρίκους ή δακτυλίους, επιτρέπετε στο βάρος του νερού να βοηθήσει στο φυσικό τέντωμα του υφάσματος, μειώνοντας τις ζάρες. 

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα

