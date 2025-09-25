Follow us

Αυτό είναι το πραγματικό σπίτι του The summer I turned pretty | Πού βρίσκεται και ποια είναι η αξία του;

Το πραγματικό σπίτι της οικογένειας Fisher, βρίσκεται στο Wilmington της Βόρειας Καρολίνας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
25-09-2025
Getty Images

Πριν από λίγες μέρες είδαμε το φινάλε της  τρίτης σεζόν του "The Summer I Turned Pretty" ενώ μάθαμε πως θα γυριστεί και η ομότιτλη ταινία.  Βασισμένη στην best seller  τριλογία της συγγραφέα Jenny Han, η επιτυχημένη σειρά της Amazon Prime Video μας μεταφέρει στο ηλιόλουστο κόσμο της παραλίας Cousins, όπου η Isabel "Belly" Conklin (Lola Tung) περνάει τα καλοκαίρια της σε ένα πανέμορφο εξοχικό δίπλα στους αδελφούς Conrad (Christopher Briney) και Jeremiah (Gavin Casalegno).

Getty Images
H Lola Tung ανάμεσα στους Gavin Casalegno και Christopher Briney στο Παρίσι στα γυρίσματα της τρίτης σεζόν της σειράς. 

Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως εκτός από το ερωτικό τρίγωνο Bella - Conrad -Jeremiah πρωταγωνιστής ήταν και το εμβληματικό σπίτι της οικογένειας Fisher στην παραλία.

Το σπίτι είναι υπέροχο με τους τηλεθεατές να αναρωτιούνται πού βρίσκεται η παραλία Cousins ​​στην πραγματική ζωή. Και πόσο θα κόστιζε το Beck's Beach House αν κυκλοφορούσε στην αγορά σήμερα.   

Πού είναι το πραγματικό σπίτι του The summer I turned pretty;

Η παραλία Cousins ​​υπάρχει μόνο στη φαντασία  της Han. Η αντίστοιχη στον πραγματικό κόσμο είναι το Wilmington της Βόρειας Καρολίνας - μια παράκτια πόλη που συχνά αποκαλείται "Hollywood East" ή "Wilmywood" λόγω της μακράς ιστορίας της ως κέντρου γυρισμάτων.  Η πόλη έχει επίσης φιλοξενήσει άλλα εφηβικά δράματα, όπως  τα Dawson's Creek  και  One Tree Hill, καθώς και ταινίες blockbuster όπως  το Iron Man 3 και το Scream 5!

Το σπίτι της σειράς βρίσκεται μέσα στην αποκλειστική φυτεία Porters Neck και εμείς βλέπουμε το πανέμορφο εξωτερικό του σπιτιού. Ωστόσο όλες οι εσωτερικές σκηνές -συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας, των υπνοδωματίων -  γυρίστηκαν σε στούντιο.

Όσο για το πόσο θα κόστιζε σήμερα το σπίτι στην παραλία Cousins; Σύμφωνα με διαδικτυακές  πηγές , το ακίνητο άλλαξε τελευταία φορά χέρια το 2011 για 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Δεδομένης της παραθαλάσσιας τοποθεσίας του, του μεγάλου μεγέθους του και των ανέσεων, η μεσίτρια Stephanie Kitchens της Berkshire Hathaway HomeServices  εκτιμά  ότι θα μπορούσε εύκολα να φτάσει τα 3 εκατομμύρια δολάρια σήμερα. 

Αυτό είναι το πραγματικό σπίτι του The summer I turned pretty | Πού βρίσκεται και ποια είναι η αξία του;
LIFESTYLE & HOMES
