Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Vanity Fair, το οίκημα διαθέτει περίπου δέκα υπνοδωμάτια, το καθένα με βεράντα που ανοίγει απευθείας στη θάλασσα.

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26-09-2025
Getty Images

Ο Nicolas Sarkozy αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος κρίθηκε εν μέρει ένοχος στη δίκη σχετικά με φερόμενα κονδύλια της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη. Ο πολιτικός έλαβε υποστήριξη στο δικαστήριο, από τη σύζυγό του Carla Bruni, η οποία δεν έφυγε από το πλευρό του.

Μια καταδίκη που σοκάρει

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, η καταδίκη του Νicolas Sarkozy σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναβολή της εκτέλεσης της ποινής, σημαίνει ότι θα κληθεί εντός ενός μηνός από την Eισαγγελία, η οποία θα του κοινοποιήσει την ημερομηνία φυλάκισής του. Ενδεχόμενη έφεση δεν θα αναστείλει αυτό το μέτρο. Oπότε, θα βρεθεί έστω και προσωρινά, στη φυλακή.

Ο ίδιος ο πολιτικός δήλωσε ότι θα "συμμορφωθεί με την απόφαση": "Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με ψηλά το κεφάλι", είπε. Και πρόσθεσε: "Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας".

Nicolas Sarkozy & Carla Bruni | Αυτό είναι το πολυτελές σπίτι τους στο Cap Nègre
Getty Images

Ίσως τώρα όσο ποτέ άλλοτε η πρώην κυρία της Γαλλίας, Carla Bruni να έχει ανάγκη την ηρεμία και την απομόνωση. Και τι καλύτερο από το να αποσυρθεί  στην πολυτελή κατοικία στο Cap Nègre; Ένα διακριτικό κάστρο, ανάμεσα σε πευκοδάση και τη Μεσόγειο. Το 2013, η μητέρα της Carla Bruni, Marisa Borini  άνοιξε τις πόρτες αυτού του κτήματος στο Vanity Fair.

@cadu.cash Voici la maison de vacances des Sarkozy #NicolaSarkozy #Sarkozy #Sarko #CarlaBruni #Bruni #Chateau #CapNegre #LesRépublicains #LR #politique ♬ son original - Google Earth Exploration 🌎

Ένα εκπληκτικό εξωτερικό

H τοποθεσία βρίσκεται στην ακτή Var, ανάμεσα στο Le Lavandou και το Bormes-les-Mimosas. Το Château Faraghi, αναγνωρίσιμο από τους δύο πυργίσκους του, ορθώνεται στο ιδιωτικό κτήμα Cap Nègre. Χτισμένο μεταξύ 1934 και 1937 από τον André Faraggi, προσφέρει μια εντυπωσιακή θέα στη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Sarkozy, το σπίτι ήταν στην κυριολεξία ένα φρούριο αφού ίσχυαν εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας.   Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Vanity Fairμ το οίκημα διαθέτει περίπου δέκα υπνοδωμάτια, το καθένα με βεράντα που ανοίγει απευθείας στη θάλασσα.

Το εσωτερικό αποπνέει την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1930, με τα αυθεντικά έπιπλα, τα ντελικάτα πλακάκια και τις αντίκες πλακάκια δαπέδου που αφηγούνται την ιστορία του σπιτιού. Εξωτερικά, είναι μια πραγματική μεσογειακή όαση. Ιταλικές λεμονιές στέκονται δίπλα σε κυπαρίσσια σε έναν κήπο που εκτείνεται σε αρκετά στρέμματα. Μια διακριτική αλλά μεγαλοπρεπής πέτρινη σκάλα κατεβαίνει στη θάλασσα, προσφέροντας στους κατοίκους προνομιακή πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία.   

Η Carla Bruni έχει αδυναμία σε αυτό το οίκημα ενώ ακόμη και σήμερα, επιστρέφει εκεί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, όταν θέλουν να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

"Μείον 2 κιλά τις πρώτες εβδομάδες": Η μέθοδος αδυνατίσματος της Sophie Marceau για να παραμένει σε φόρμα μετά τα 50

