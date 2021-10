Star Wars | Σε δημοπρασία το φωτόσπαθο του Anakin Skywalker και άλλα αντικείμενα των δημοφιλών ταινιών

Οι fans των ταινιών Star Wars έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν λίγη από τη "δύναμη” των Τζεντάι αφού το φωτόσπαθο του Anakin Skywalker αλλά και άλλα αντικείμενα που είχαν χρησιμοποιηθεί στις ταινίες δίνονται σε δημοπρασία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Prop Store που διοργανώνει τη δημοπρασία από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου στο Λονδίνο: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε με ακόμα μια φανταστική συλλογή από θησαυρούς του Star Wars. Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να να αποκτήσουν κάποια iconic κομμάτια από το σύμπαν του Star Wars, από το 'A New Hope΄ του 1979 μέχρι το 'The Last Jedi' του 2017.

Η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από χίλια αντικείμενα και κοστούμια ανάμεσα στα οποία το φωτόσπαθο του Anakin Skywalker που είχε χρησιμοποιηθεί στην ταινία 'Revenge of the Sith' που αναμένεται να πλησιάσει τα 82,440 δολάρια, ένα κράνος Stormtrooper από το 'Return of the Jedi' που κοστολογείται στα 206 χιλιάδες δολάρια, μια μινιατούρα του διαστημόπλοιου ILM X που αναμένεται να φτάσει τις 421 χιλιάδες δολάρια, το φωτόσπαθο του Darth Maul από το "The Phanton Menace', το droid που εμφανίστηκε στα 'Rogue One: A Star Wars Story' και 'Solo: A Star Wars Story' που κοστολογείται στα 206 χιλιάδες δολάρια αλλά και ένα όπλο από την μάχη στο Hoth από το 'The Empire Strikes Back'.