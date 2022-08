Επίγειος Παράδεισος | Η σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη ξεναγεί το Harper’s Bazaar στο πανέμορφο εξοχικό της στην Ίο

Στην παραλία Μαγγανάρι της Ίου καθόμαστε μαζί με τη Σήλια Κριθαριώτη σε διπλανές αιώρες και ακούμε τον ελαφρύ παφλασμό των κυμάτων της κρυστάλλινης θάλασσας. Η couturière με τον παλαιότερο οίκο μόδας στην Ελλάδα αναδεύει με τα πόδια της την άμμο καθώς τρώει ένα παγωτό σοκολάτα αγορασμένο από τη γειτονική ταβέρνα. "Αυτό το μέρος αποτελεί για μένα έμπνευση" λέει. Η φωτογράφιση για το Harper’s Bazaar με ρούχα σε δικά της extravagant σχέδια έχει πλέον τελειώσει κι εκείνη φοράει ένα απλό μεταξωτό μαύρο καφτάνι με χρυσές, μπλε και άσπρες χάντρες και έχει χαλαρά πιασμένα τα μαλλιά της. "Το να σηκώνομαι κάθε πρωί και να πηγαίνω να κολυμπήσω με χαλαρώνει". Η Σήλια Κριθαριώτη και ο σύζυγός της, εφοπλιστής Νικόλας Τσάκος, έφτιαξαν το σπίτι τους με τα οκτώ υπνοδωμάτια το 2019 εκεί που παλαιότερα βρισκόταν ένα εστιατόριο.

Η Σήλια Κριθαριώτη ποζάρει με δική της δημιουργία κάτω από τον ψάθινο πολυέλαιο.

Η διάσημη σχεδιάστρια μεγάλωσε στον Πειραιά τριγυρισμένη από όμορφα ρούχα, καθώς ο παππούς της και ο πατέρας της είχαν τον οίκο μόδας Τσούχλου στην Αθήνα. Ως παιδί επισκεπτόταν συχνά μαζί με τα αδέρφια και τους γονείς της τα μεγάλα ατελιέ στο Παρίσι. "Πηγαίναμε σε όλα –Nina Ricci, Dior, Chanel–, έβλεπα τον τρόπο που δούλευαν το κέντημα, για παράδειγμα στους Lesage και Lemarié, και με έπιανε ανατριχίλα. Κάθε φόρεμα ήταν ένα έργο τέχνης".

Αν και τη γοήτευε η βιομηχανία της μόδας, ποτέ δε σκόπευε να ασχοληθεί επαγγελματικά, μάλιστα έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτό που της άρεσε να κάνει ήταν να ράβει σε δικά της σχέδια τα ρούχα που φορούσε στα πάρτι. "Δύο πελάτισσες του ατελιέ μας με ρώτησαν αν θα μπορούσαμε να τους ράψουμε το ίδιο σχέδιο που φορούσα κι εγώ. Είπα "φυσικά”". Έτσι, άρχισε να ασχολείται όλο και περισσότερο με τον οίκο, μέχρι που το 1992 ανέλαβε τα ηνία και τον μετονόμασε σε Οίκο Μόδας Σήλια Κριθαριώτη. Δημιουργίες της έχουν φορέσει οι Beyoncé, Jennifer Lopez, Kim Kardashian και Kerry Washington, ενώ στις επιδείξεις της έχουν βηματίσει οι Iman, Claudia Schiffer, Gisele Bündchen και Natalia Vodianova. "Η δύναμη βρίσκεται στη γυναίκα που φοράει το ρούχο. Το να φτιάχνω φορέματα χωρίς να γνωρίζω ποια θα τα φορέσει δε μου λέει τίποτα".

Οι φανατικές των ρούχων της θα χαρούν να μάθουν ότι η Κριθαριώτη ίσως λανσάρει μια προσιτή demi-couture γραμμή ή και μια συλλογή ready-to-wear. "Έχω τόσο πολλά να δώσω. Μπορώ έτσι απλά να φτιάξω και 100 νέα σχέδια. Το κάνω επειδή αγαπώ τη μόδα, δε ζω απ’ αυτό. Έχω πολλή φαντασία, μάλιστα κάποιες φορές αισθάνομαι ότι όλο αυτό το όραμα δεν είναι δικό μου, προέρχεται από κάπου έξω από μένα, είναι μια σύνδεση με το σύμπαν". Η δημιουργικότητά της αποτυπώνεται και στους πίνακες που ζωγραφίζει. Στη βεράντα υπάρχουν τέσσερις από αυτούς με γράμματα μπλε, κίτρινα, ροζ και πράσινα που σχηματίζουν την πρόταση "Find what you love and let it kill you".

Η χρωματική παλέτα των έργων συμπληρώνει τη διακοσμητική λογική που διατρέχει το σπίτι. Στο καθιστικό πάνω από τον μεγάλο καναπέ κρέμονται δύο έργα του φωτογράφου Slim Aarons Δύο από τα αγαπημένα της κομμάτια τα έχει αποκτήσει από την Bergdorf Goodman στη Νέα Υόρκη και είναι του καλλιτέχνη Mario Lopez Torres: ο διάσημος πολυέλαιος από ψάθα με τα πιθηκάκια και τους παπαγάλους και η λάμπα-φοίνικας. Μια ματιά στην γκαρνταρόμπα της αποκαλύπτει ένα ουράνιο τόξο αέρινων φορεμάτων, καθώς και σανδάλια Oran του Hermès σε όλες τις αποχρώσεις – μερικά από τα 1.000 ζευγάρια της συλλογής παπουτσιών της. Στην ντουλάπα με τις τσάντες βρίσκονται Lady Dior, Alaïa, Valentino Garavani και τρεις Hermès Kelly. Ένα δαχτυλίδι Boghossian από καλλαΐτη και διαμάντια αιχμαλωτίζει το φως στο χέρι της, καθώς τακτοποιεί τις τουαλέτες της. "Οι πολύτιμοι λίθοι θα ζήσουν χιλιάδες χρόνια μετά από μένα και θα μεταφέρουν τη δική μου ενέργεια στα παιδιά μου. Τίποτα δε συγκρίνεται με κάτι που σου έχουν αφήσει οι γονείς σου. Τα συναισθήματα δεν αγοράζονται". Γι’ αυτό η Σήλια Κριθαριώτη φροντίζει πάντα να έχει γύρω της χρώμα: "Όσο μεγαλώνω, δε μου επιτρέπω να είμαι λυπημένη – και τα χρώματα με κάνουν χαρούμενη" δηλώνει. "Είναι αισιόδοξα κι εγώ γιορτάζω τη ζωή μαζί τους"

Η Σήλια Κριθαριώτη στην είσοδο του σπιτιού της στην Ίο με δημιουργία Celia Kritharioti The House of Couture, celiakritharioti.gr

* Όλα τα φορέματα από τη συλλογή Celia Kritharioti Τhe House of Couture, celiakritharioti.gr

Από την Brooke Theis

Φωτογραφίες: Rachel Louise Brown