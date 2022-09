Kim Kardashian | Μέσα στην εντυπωσιακή έπαυλη που μόλις αγόρασε από τη Cindy Crawford

Η Kim Kardashian είχε μια πολυάσχολη χρονιά αφού μετά το διαζύγιό της με τον Kanye West και τον χωρισμό της από τον Pete Davidson, γνωστοποιήθηκε ότι είναι και επίσημα δισεκατομμυριούχος και πέρασε τις εξετάσεις για να αποκτήσει την άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος. Η ριάλιτι σταρ πούλησε το σπίτι της στο Calabasas -αυτό στο οποίο γινόντουσαν τα γυρίσματα του Keeping Up With The Kardashians- και έδωσε στον Kanye West 23 εκατομμύρια για να κρατήσει την ιδοκτησία της έπαυλης που είχαν φτιάξει μαζί στο Calabasas. Η τελευταία της αγορά ήταν ακόμα μια έπαυλη, στο Μαλιμπού, με θέα στη θάλασσα στην οποία κάποτε έμενε η Cindy Crawford.

Η έπαυλη των 70.4 εκατομμυρίων είναι το πιο ακριβό σπίτι στην περιοχή και το τέταρτο πιο ακριβό στην Καλιφόρνια.

Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

Το σπίτι έχει δύο ορόφους και είναι σχεδιασμένο σε μεσογειακό στιλ.

Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

Στο ισόγειο βρίσκεται το σαλόνι, η τραπεζαρία, μια μεγάλη κουζίνα κι ένας χώρος για γραφείο.

Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

Το σπίτι προσφέρει απίστευτη θέα από τις μεγάλες μπαλκονόπορτες.

Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

Η master κρεβατοκάμαρα έχει το δικό της τζάκι, δύο μπάνια με σπα και δωμάτιο-ντουλάπα.

Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

Τα υπόλοιπα υπνοδωμάτια έχουν δικά τους μπάνια, ενώ ένα από αυτά έχει ιδιωτική είσοδο, μπάνιο και κουζίνα.

Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

Το σπίτι έχει δικό του γυμναστήριο και δωμάτιο προβολής ταινιών.

Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχει πισίνα, σπα, χώροι για χαλάρωση με φωτιά, γήπεδα του τένις και μονοπάτι που οδηγεί σε ιδιωτική παραλία που μοιράζονται τα γειτονικά σπίτια.





Φωτογραφίες: Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker