Designer of Dreams | H έκθεση για τον Christian Dior στο εμβληματικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Τόκιο

Μετά την μεγάλη επιτυχία της έκθεσης 'Christian Dior Designer of Dreams' στο Musée des Arts Décoratifs του Παριού και σε μουσεία σε όλο τον κόσμο από το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη, παρουσιάζεται από τις 21 Δεκεμβρίου και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Τόκιο, γιορτάζοντας τη μοναδική σύνδεση ανάμεσα στον Dior και την Ιαπωνία.

Σχεδιασμένη με ένα νέο τρόπο ώστε να τιμά την Ιαπωνική κουλτούρα από τον αρχιτέκτονα Shohei Shigematsu2, η έκθεση παρουσιάζει πάνω από 75 χρόνια της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Dior, τις καλλιτεχνικές του επιρροές, το πάθος του για τους κήπους και τον ενθουσιασμό του για τον δημιουργικό πλούτο της Ιαπωνίας που επηρέασε τις κολεξιόν του σχεδιαστή. Οι μοναδικές συνεργασίες και ο αμοιβαίος θαυμασμός παρουσιάζεται μέσα από αρχειακό υλικό που δεν έχει επηρεαστεί στο κοινό.

©YURIKO TAKAGI

Στην έκθεση παρουσιάζονται αξεσουάρ και μοντέλα Υψηλής Ραπτικής από το παρελθόν μέχρι το σήμερα όπως τα ονειρεύτηκε ο Christian Dior, συμπεριλαμβανομένου του άψογου bar jacket, το αιώνιο έμβλημα του New Look, αλλά και οι πολλοί καλλιτεχνικοί διευθυντές που τον διαδέχτηκαν, ο Yves Saint Laurent, ο Marc Bohan, ο Gianfranco Ferré, ο John Galliano, ο Raf Simons και η Maria Grazia Chiuri. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν την Lady Dior τσάντα όπως παρουσιάστηκε στα projects Dior Lady Art και Lady Dior As Seen By αλλά και τα projects για τα Miss Dior και J’adore αρώματα.