"My Name Is Barbra" | Πότε θα κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία της Barbra Streisand;

Η Barbra Streisand ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο "My Name is Barbra", ένα βιβλίο που έγραψε μόνη της για τη ζωή της και την καριέρα της.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου το 2023 και είναι ένα "ειλικρινές, αστείο, με άποψη και γοητεία" βιβλίο για την Streisand μέσα από τη δική της ματιά.

Ο τίτλος αναφέρεται στο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1965 αλλά και στην αφιερωματική τηλεοπτική εκπομπή για την καριέρα της. Όπς αναφέρει η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του βιβλίου "στο My Name is Barbra, η Barbra Streisand λέει την ιστορία της ζωής της και της εκπληκτικής καριέρας της, από τα παιδικά της χρόνια στο Brooklyn και τις πρώτες εμφανίσεις της στα νυχτερινά μαγαζιά της Νέας Υόρκης μέχρι την ερμηνεία της στο Funny Girl και τις πολλές επιτυχίες της τα χρόνια που ακολούθησαν".

"Το βιβλίο είναι όπως και η ίδια η Streidand ειλικρινές, αστείο, με άποψη και γοητεία. Θυμάται τις πρώτες δυσκολίες για να γίνει ηθοποιός και την απόφασή της να τραγουδήσει για να τα βγάζει πέρα. Τις ηχογραφήσεις των πιο καταξιωμένων άλμπουμ της. Τα χρόνια προσπάθειας για να κάνειντο ‘Yentl’, τη σκηνοθεσία του ‘Prince of Tides’, τη φιλία της με προσωπικότητες όπως ο Marlon Brando και η Madeleine Albright, τον πολιτικό της λόγο και την ολοκλήρωση που βρήκε στον γάμο της με τον James Brolin" αναφέρει η περιγραφή της αυτοβιογραφίας.