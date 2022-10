Όταν η Barbra Streisand εκτίμησε την ομορφιά του προσώπου της

Η Barbra Streisand έγινε πασίγνωστη στο παγκόσμιο κοινό χάρη στο απέραντο ταλέντο της, που της χάρισε αρκετές διακρίσεις στον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφο, αλλά και την αμετακίνητη θέση της να μην αλλάξει τη μύτη της, για την οποία είχε ακούσει αρκετά αρνητικά σχόλια κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Η ίδια είχε αναφέρει στο παρελθόν πως πράγματι τα πρότυπα ομορφιάς της εποχής είχαν επηρεάσει την καριέρα της και το πώς έβλεπε η ίδια τον εαυτό της. Θα χρειαζόταν να δει την εικόνα της μέσα από τα μάτια ενός άλλου ανθρώπου για να εκτιμήσει την ομορφιά της. Ειδικότερα, όπως εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της μόνο όταν είδε τα σκίτσα του καλλιτέχνη Bob Schulenberg συνειδητοποίησε το τι ήταν όμορφο στο πρόσωπό της, που μέχρι τότε αγνοούσε.

Παράλληλα, το εξώφυλλο της Vogue Μαρτίου του 1966 στο οποίο η αρχισυντάκτρια Diana Vreeland έδωσε έμφαση στην ιδιαίτερη μύτη της σταρ, ξεκίνησε μία νέα συζήτηση για τα στάνταρ της ομορφιάς. "Ήμουν ενθουσιασμένη γι' αυτό. Με αποκαλούσαν ντροπιαστικά ονόματα. Ένας κριτικός είπε πως έμοιαζα με την Αιγύπτια βασίλισσα Nefertiti, ενώ ένας άλλος με συνέκρινε με το προφίλ μυρμηγκοφάγου. Σκεφτόμουν, αλήθεια; Μπορεί να είμαι και τα δύο", εξήγησε.

Παλαιότερα, η ίδια είχε απαντήσει στο γιατί δεν ήθελε να κάνει επέμβαση στη μύτη της, καθώς κατά την άποψή της θα κατέστρεφε την καριέρα της. "Σκεφτόμουν να φτιάξω τη μύτη μου. Όμως, δεν εμπιστευόμουν κανέναν αρκετά για να το κάνει", είχε δηλώσει.

Πριν από λίγες ημέρες, ένα απόσπασμα ενός νέου βιβλίου για την ταινία "The Way We Were" που είχε συμπρωταγωνιστήσει η Streisand με τον Robert Redford, ανέφερε τους λόγους που η ταινία παραλίγο να μη συμβεί.