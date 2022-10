The Way We Were | Η διάσημη ταινία που παραλίγο να μη συμβεί εξαιτίας των εντάσεων των Barbra Streisand και Robert Redford

Ίσως πρόκειται για μία από τις πιο ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών, ακόμα κι αν το τέλος της δεν θυμίζει χολιγουντιανό happy ending. Το "The Way We Were" εκτόξευσε τις μετοχές των πρωταγωνιστών Robert Redford και Barbra Streisand - δύο ηθοποιοί που ήδη βρίσκονταν στην κορυφή-, ωστόσο σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο η ταινία παραλίγο να μην συμβεί.

Όπως αναφέρει το βιβλίο του Robert Hofler "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen", το οποίο θα κυκλοφορήσει με αφορμή την 50η επέτειο από την ταινία, όλα ξεκίνησαν από την φήμη που ακολουθούσε τη διάσημη ηθοποιό, που την παρουσίαζε ως δύσκολη στη συνεργασία και μανιακή με τον έλεγχο. Πιο αναλυτικά, φήμες ήθελαν τον Redford να μην θέλει να δουλέψει μαζί της, ύστερα μάλιστα από την εμπειρία του συμπρωταγωνιστή της, Walter Matthau, στην ταινία Hello, Dolly!, ο οποίος είχε τη χειρότερη άποψη για τη σταρ.

"Η φήμη της είναι πως πρόκειται για μια γυναίκα που είχε μανιακή με τον έλεγχο. Θα σκηνοθετεί μόνη της τον εαυτό της. Δεν θα λειτουργήσει ποτέ", αναφέρει το βιβλίο πως είχε πει ο Redford στον σκηνοθέτη της ταινίας, Sydney Pollack. Από την άλλη, ο πρωταγωνιστής φοβόταν μήπως η Streisand είχε την απαίτηση να τραγουδήσει στη μέση της ταινίας, δεδομένης της καριέρας της. Φυσικά, η ηθοποιός και τραγουδίστρια δεν τραγούδησε στην ταινία, ωστόσο δάνεισε τη φωνή της στο soundtrack που έσπασε κάθε ρεκόρ, πουλώντας πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα.

Παράλληλ, ένα άλλο απόσπασμα του βιβλίου εξηγεί πως και ο σκηνοθέτης πίστευε πως η Barbra δεν είχε δουλέψει ποτέ μέχρι τότε με έναν εξίσου δυναμικό συμπρωταγωνιστή. "Έχει την τάση να καταλαμβάνει την εικόνα, απλά χάρη στο τεράστιο ταλέντο της και την πληθωρική της παρουσία. Είναι δύσκολο για έναν συμπρωταγωνιστή να συμβαδίσει μαζί της", είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης.

Αφού, λοιπόν, οι συντελεστές αποφάσισαν να δώσουν μία ευκαιρία στο πείραμα, το βιβλίο αναφέρει πως οι εντάσεις ήταν τόσο μεγάλες μεταξύ των πρωταγωνιστών, γεγονός που έκανε δύσκολη τη ζωή του συνεργείου κατά τα γυρίσματα. Μάλιστα, ο συγγραφέας Hofler εξηγεί πως κάποια στιγμή όταν είχαν να γυρίσουν την ερωτική σκηνή, ο Redford είχε φορέσει δύο αθλητικά προστατευτικά ώστε να μην έρθει πολύ κοντά στην ηθοποιό, ενώ η Streisand είχε φορέσει μπικίνι, καθώς επίσης δεν ήθελε να έρθει πολύ κοντά με τον συμπρωταγωνιστή της, γνωρίζοντας τι ακουγόταν για εκείνον.

Εν τέλει, η ταινία κατάφερε να ολοκληρωθεί και να βρεθεί στις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του έτους, όσο και στην 6η θέση με τις πιο επιδραστικές ρομαντικές ιστορίες του αμερικανικού κινηματογράφου όλων των εποχών. Όσο για τη σχέση των δύο ηθοποιών, όπως απέδειξε η ιστορία, άλλαξε ολοσχερώς, αφού οι δυο σταρ πράγματι έγιναν φίλοι.