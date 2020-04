Οι Timothée Chalamet και Armie Hammer επιβεβαιώνουν το σίκουελ του Call Me By Your Name

Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που ο Timothée Chalamet και ο Armie Hammer έκλεψαν τις εντυπώσεις με την ταινία Call Me By Your Name, και τώρα ετοιμάζονται να το ξανακάνουν, καθώς θα υποδυθούν ξανά τους ρόλους των Elio και Oliver σε ένα επικείμενο σίκουελ.

Ο Luca Guadagnino επιστρέφει με τη σειρά του για να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του André Aciman, Find Me, που θα αποτελέσει τη συνέχεια της πρώτης ταινίας. Σε μια συνέντευξη με τη República, ο Guadagnino αποκάλυψε τα νέα, λέγοντας: "Φυσικά, είναι μεγάλη χαρά να δουλεύω με τους Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg (ο οποίος υποδύεται τον πατέρα του Elio, Samuel), Esther Garrel (Marzia) και τους άλλους ηθοποιούς - θα είναι όλοι στη νέα ταινία”.

Το σίκουελ της ταινίας αναμένεται από τον Δεκέμβριο του 2018, όταν ο Aciman ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Find Me . Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, το βιβλίο ακολουθεί τον πατέρα του Elio, που τώρα είναι πλέον διαζευγμένος, σε ένα ταξίδι από τη Φλωρεντία στη Ρώμη για να επισκεφτεί τον γιο του, που είναι ένας προικισμένος πιανίστας. Μια τυχαία συνάντηση στο τρένο οδηγεί σε μια σχέση που αλλάζει οριστικά τη ζωή του Sami. Ο Elio μετακομίζει στο Παρίσι, όπου έχει ένα ειδύλλιο, ενώ ο Oliver, τώρα καθηγητής στη βόρεια Νέα Αγγλία με δύο γιους, αρχίζει ξαφνικά να σκέφτεται την επιστροφή στην Ευρώπη". Για την ώρα, δεν είναι σαφές αν η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου θα ακολουθήσει πιστά την ιστορία.