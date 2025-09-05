Elisabetta Franchi | Η Gisele Bündchen είναι το νέο πρόσωπο της καμπάνιας Fall/Winter 2025

Η θρυλική Gisele Bündchen, μέσα από τον φακό του δημιουργικού διδύμου Luigi & Iango, φωτογραφίζεται με φόντο τη ζωντάνια του Μαϊάμι ως το πρόσωπο της καμπάνιας Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 της Elisabetta Franchi.

Η καμπάνια αποτυπώνει με ένταση και σαφήνεια τον κόσμο του brand: γυναίκες με αυτοπεποίθηση, ελευθερία και αυθεντικότητα. Μια σύγχρονη θηλυκότητα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και την τόλμη, χτισμένη πάνω στη γνώση του εαυτού και τη δύναμη της εσωτερικής ομορφιάς.

Η Gisele δίνει σάρκα και οστά σε αυτό το όραμα. Η παρουσία της δεν περιορίζεται στη λαμπερή της εικόνα· μεταφέρει συναίσθημα, ενέργεια και δύναμη. Με κάθε της κίνηση προσθέτει βάθος και αλήθεια, ενισχύοντας το μήνυμα της Elisabetta Franchi ότι η αληθινή κομψότητα πηγάζει από την εσωτερικότητα.

Το Μαϊάμι, με τον δυναμισμό και την εκρηκτική του ενέργεια, γίνεται το ιδανικό σκηνικό για τη συλλογή. Ένα οπτικό αφήγημα που απευθύνεται στη γυναίκα που τολμά, που παραμένει εκλεπτυσμένη, αλλά και πιστή στον εαυτό της. Η νέα συλλογή ξεχωρίζει για τις καθαρές σιλουέτες, τις ανάλαφρες γραμμές και τις λεπτομέρειες υψηλής αισθητικής, στοιχεία που αποτυπώνουν την ιδιαίτερη ταυτότητα του οίκου.

"Πιστεύω ότι η αληθινή ομορφιά είναι μια άγρια δύναμη που γεννιέται από την αγάπη και το θάρρος. Στις δημιουργίες μου θέλω να προκαλώ συναίσθημα και να αφήνω ένα αποτύπωμα. Η Gisele αποπνέει ακριβώς αυτό – είναι αυθεντική και μαγνητική", δηλώνει η Elisabetta Franchi.

Για την Elisabetta Franchi, η μόδα είναι ένας τρόπος έκφρασης της γυναικείας φύσης. Μέσα από αυτή την καμπάνια, περνάει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όταν μια γυναίκα αναγνωρίζει, αγαπά και αποδέχεται τον εαυτό της, λάμπει ακόμα περισσότερο – και γίνεται μια ασταμάτητη δύναμη έμπνευσης και αλλαγής.