Ο Demna ολοκλήρωσε το ντεμπούτο του στον Gucci με την ταινία The Tiger

Όταν η μόδα συναντά την έβδομη τέχνη.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 24-09-2025
Courtesy of Gucci

Στο Μιλάνο, η έναρξη της Εβδομάδας Μόδας έφτασε σε μια κορύφωση που ξεπερνά τις πασαρέλες. Ο Demna, ο οραματιστής που έχει αναλάβει να επαναπροσδιορίσει τον οίκο Gucci, κάνει την επόμενη κίνησή του. Μετά από ένα lookbook που προκάλεσε πολλά σχόλια και θαυμασμό στα social media, φέρνοντας στη ζωή μια σαρδόνια παρέλαση ιταλικών αρχετύπων, από την "La Bomba" μέχρι την "La Milanesa", ο σχεδιαστής παρουσιάζει κάτι πολύ περισσότερο από ρούχα. Πρόκειται για την πρεμιέρα του "The Tiger", της ταινίας μικρού μήκους που σκηνοθέτησαν ο βραβευμένος με Όσκαρ Spike Jonze και η Halina Reijn (του Babygirl). Μια καλλιτεχνική σύμπραξη που αποδεικνύει ότι η μόδα, στα χέρια του Demna, είναι πλέον μια ολοκληρωμένη τέχνη.

Το "The Tiger" είναι μια ρευστή, αριστοτεχνική βουτιά στον κόσμο της Barbara Gucci, που την υποδύεται η Demi Moore. Η Barbara, επικεφαλής της Gucci International, είναι η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού, μια "τίγρης" που προσπαθεί να ισορροπήσει την εταιρική φήμη, την οικογενειακή της ζωή και την ανάγκη για απόλυτο έλεγχο. Σε μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη βραδιά για τα γενέθλιά της, καλεί τα παιδιά της και έναν "πολύ σημαντικό" καλεσμένο, έναν διάσημο συγγραφέα από το Vanity Fair. Η λαμπερή επιφάνεια, όμως, κρύβει ρωγμές που αρχίζουν να εμφανίζονται, μετατρέποντας την τέλεια βραδιά σε έναν σουρεαλιστικό, δυστοπικό εφιάλτη, όπου η οικογένεια αναγκάζεται να βρει έναν νέο τρόπο να συν-υπάρξει.

The Tiger Gucci Demna
Courtesy of Gucci
The Tiger Gucci Demna
Courtesy of Gucci
The Tiger Gucci Demna
Courtesy of Gucci

Το καστ της ταινίας είναι απλά εκθαμβωτικό, με ονόματα όπως ο Edward Norton, ο Ed Harris, ο Elliot Page, η Keke Palmer, η Kendall Jenner και η Alex Consani. Ο Page χαρακτήρισε την ταινία ως μια "περίεργη σάτιρα", "τρυφερή και αστεία, αλλά και trip-άρικη, μερικές φορές ακόμα και λυπηρή". Ο ίδιος δήλωσε ότι η ταινία αποτυπώνει "μια δυστοπική πλευρά που αντικατοπτρίζει τον κόσμο μας", από την κλιματική κρίση μέχρι την αυξανόμενη ανισότητα, προσδίδοντας στο έργο ένα βαθύ, κοινωνικό μήνυμα. Ο Demna, άλλωστε, δεν κρύβει την επιθυμία του να φέρει τη μόδα πιο κοντά στον κόσμο της τέχνης και του κινηματογράφου, δημιουργώντας κάτι που δεν είναι απλώς μια διαφήμιση.

The Tiger Gucci Demna
Courtesy of Gucci
The Tiger Gucci Demna
Courtesy of Gucci

Μετά την προβολή, η Demi Moore έκλεψε τις εντυπώσεις, φορώντας το χρυσό φόρεμα από τη συλλογή La Famiglia. Η ίδια δήλωσε ότι η ταινία "συνδέει τη μόδα και τον κινηματογράφο με έναν τόσο ενδιαφέροντα τρόπο". Ο Demna συνεργάστηκε στενά με τη ενδυματολόγο Arianne Phillips για να δώσει ζωή στους χαρακτήρες, με τα ρούχα να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς τους και του μανιφέστου του οίκου. Όπως είπε η Alex Consani, "Είμαι η νεαρή, hot, πλούσια bitch". Και ο Demna, είτε του αρέσει είτε όχι, είναι πλέον ο νέος cool καλλιτέχνης μόδας του Μιλάνου.

The Tiger Gucci Demna
Courtesy of Gucci
The Tiger Gucci Demna
Courtesy of Gucci

Δείτε το φιλμ The Tiger: 

Πηγή 

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna

