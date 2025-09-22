Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna

Συνήθως, τα πολύ μεγάλα ντεμπούτα στη μόδα συνοδεύονται από "χρυσά εισιτήρια" για το show, λαμπερούς καλεσμένους και πολύ "θόρυβο" στον Τύπο και τα social media. Αυτή την εποχή, που παρουσιάζονται οι συλλογές για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2026, η μόδα και το κοινό της έχουν να περιμένουν πολλά τέτοια εντυπωσιακά ντεμπούτα, ωστόσο μια νέα τακτική προσέγγιση μοιάζει να έχει στερήσει λίγο από τη χάρη της προσδοκίας: κάποιοι οίκοι, όπως ο Dior και η Bottega Veneta, έχουν δώσει μία γεύση της δουλειάς των νέων καλλιτεχνικών δημιουργών τους στο κόκκινο χαλί, με never-before-seen δημιουργίες. Και μετά έρχεται μια άλλη προσέγγιση, αυτή που θέλει την πιο αμφιλεγόμενη μετακίνηση σχεδιαστή της χρονιάς - του Demna από τον Balenciaga στον Gucci- να παρουσιάζει την πρώτη δουλειά για τον Οίκο με ένα lookbook και ένα φιλμ. Όχι, ο μέγας Demna δεν θα παρουσιάσει τη πρώτη του RTW συλλογή με ένα fashion show αλλά με ένα short film, σε σκηνοθεσία του Spike Jonze και της Halina Reijn, με τίτλο "The Tiger", στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου που ξεκινάει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Λίγο πριν την αποκάλυψη του φιλμ, ο οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα lookbook με τον τίτλο "La Famiglia" το οποίο προλογίζει ως εξής: "Η συλλογή αυτή σηματοδοτεί τη γέννηση μιας νέας εποχής για τον οίκο Gucci: απροκάλυπτα σέξι, εκρηκτική και τολμηρή". Χωρίς το σημείωμα να αναφέρεται εκτενώς στο όνομα Demna (παρά μόνο στο τέλος), η παρουσία του είναι ξεκάθαρη: όχι απλά γιατί γνωρίζουμε ότι ο σχεδιαστής έχει αρχίσει να εργάζεται εντατικά για τη μεταμόρφωση του Gucci, αλλά και γιατί παρά το γεγονός ότι τα looks που προτείνει ο σχεδιαστής είναι πολύ "προσγειωμένα" (για τη δική του χαρακτηριστική αισθητική) και σχεδόν μακριά από την κουλτούρα του δρόμου, μοιάζει να σου κλείνουν πονηρά το μάτι: τα γούνινα παλτό φοριούνται ως σούπερ μίνι, τα πουκάμισα ξεκούμπωτα, τα δερμάτινα με στιλ femme fatale, ενώ εκείνα τα μοντέλα που εμφανίζονται απλά μ' ένα μαγιό σλιπάκι που δένει μια φιόγκο είναι η απόδειξη της σοβαρής προσπάθειας του Demna να δουλέψει περισσότερο με τον μινιμαλισμό. Ο ίδιος, μάλιστα, αναφέρει σε συνέντευξή του ότι έχει βρει πολλές αναφορές στα αρχεία του Οίκου από την εποχή του Tom Ford, και δεν αρνείται την πρώτη αυτή μεγάλη επιρροή. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, που ο οίκος κάνει προσπάθεια - ήδη από τον διορισμό του Sabato de Sarno- να γυρίσει σ' αυτή την εποχή αισθητικά. Και ο Demna δεν σκοπεύει να αγνοήσει την επιταγή.

Τι περιλαμβάνει La Famiglia του Gucci

"Διαμόρφωσα αυτή τη συλλογή έχοντας από την αρχή στο μυαλό μου έναν αστερισμό χαρακτήρων, ενώ παράλληλα αναρωτιόμουν τι σημαίνει για μένα ο Gucci, από το αρχείο του μέχρι τις πολλές ταυτότητες που ενσαρκώνει", δήλωσε ο Demna στο WWD γι' αυτή την πρώτη κολεξιόν που χαρακτηρίζει ως "baby steps" και όχι ακόμα ολοκληρωμένο όραμα.

Τι περιλαμβάνει, λοιπόν, η La Famiglia του Gucci; Το lookbook ανοίγει με το L’Archetipo, ένα ταξιδιωτικό μπαούλο με το εμβληματικό Monogram, που αποτίνει φόρο τιμής στις ρίζες του οίκου ως valigeria- εργαστήριο κατασκευής βαλιτσών. Ακολουθούν η Incazzata, που φοράει ένα "μικρό κόκκινο παλτό" σε στιλ ’60s το οποίο αντικατοπτρίζει τον φλογερό της χαρακτήρα, η La Bomba με τη θυελλώδη, "γατίσια" ενέργεια και η La Cattiva που ενσαρκώνει τη σκληρή κομψότητα μιας femme fatale.

Η Miss Aperitivo νοιάζεται μόνο να απολαμβάνει τη ζωή, ενώ η L’Influencer αποτυπώνει τον ενθουσιασμό της fashionista των social media. Η La Mecenate, η La Contessa, η Sciura και η Primadonna εκπέμπουν εκλεπτυσμένη ιταλική φινέτσα, ενώ ο Principino και η La Principessa ενσαρκώνουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: το επίκεντρο της προσοχής.

Η ιταλική τέχνη της αβίαστης κομψότητας, η sprezzatura, αναδεικνύεται μέσα από κινήσεις ευκολίας: slingback kitten heels και μαλακά δερμάτινα mules φορεμένα με μια τελειοποιημένη αίσθηση αυθόρμητης ανεμελιάς.

Φυσικά, επιστρέφουν και τα iconic προϊόντα του Gucci, όπως η τσάντα Gucci Bamboo, που μετρά ιστορία 78 ετών και επανασχεδιάζεται στις αναλογίες της για τη νέα συλλογή, αλλά και το Horsebit loafer, που γίνεται πιο slim και soft. Το μοτίβο Flora εμφανίζεται σε φορέματα στην κλασική του εκδοχή, αλλά και σε μια δεύτερη πιο σκοτεινή, ενώ το GG Monogram, τα αρχικά του Guccio Gucci, κυριαρχεί παντού, φορεμένο χωρίς μέτρο ή περιορισμό – από τα γυαλιά έως τα loafers μέχρι all over σε σύνολα.

Από τη μία, λοιπόν, έχουμε εντυπωσιακά φορέματα με φτερά και τονισμένους ώμους ή bold μοτίβα και έντονα χρώματα, και από την άλλη μία αφαιρετική προσέγγιση στο στιλ, που όμως ο Demna φαίνεται ακόμα να ψάχνει να τελειοποιήσει. Τον Φεβρουάριο, που θα παρουσιάσει την πρώτη του ολοκληρωμένη συλλογή για τον Οίκο Gucci, ελπίζουμε να το έχει κάνει. Προς ώρας, απολαμβάνουμε αυτή την πρώτη αφήγηση, τη μελέτη του στη "Gucciness" του Gucci- που αν μη τη άλλο είναι απολαυστική, με αρκετά looks - "διαμάντια" που κρύβουν υποσχέσεις.

