Puffer Jacket | O απόλυτος σύμμαχος για μία ανεπιτήδευτα cool εμφάνιση

Τα puffer jackets για αρκετές σεζόν είχαν περιοριστεί στη χρηστικότητά τους και μόνο: θα τα φορούσαμε στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Αυτή η φιλοσοφία που συνοδεύει τα ζεστά καπιτονέ μπουφάν άλλαξε τα τελευταία χρόνια με τις απανταχού fashionistas να αποδεικνύουν πως τα puffer jackets έχουν μεγάλη στιλιστική αξία και μπορούν να αναβαθμίσουν ένα look όσο preppy ή fancy και αν είναι. Η Tommy Hilfiger συστήνει τον πιο ανεπιτήδευτα κομψό τρόπο να φορέσεις το puffer μπουφάν σου με ένα two-piece σύνολο

Το puffer αποκτά preppy διάσταση | Το must have item της σεζόν

Η αισθητική του αμερικάνικου fashion brand Tommy Hilfiger στηρίζεται στο preppy look, το οποίο γεννήθηκε από το αμερικάνικο κολεγιακό στιλ, και το οποίο εξελίσσει και προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες του σήμερα και τις hot τάσεις. Το runway της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας '22 της Tommy Hilfiger απέδειξε πως η κομψότητα του preppy look συνεχίζει να είναι επίκαιρη και πλέον αποκτά edgyness, έντονο χαρακτήρα και πιο fun συνδυασμούς. Το παρακάτω look της Tommy Hilfiger με πρωταγωνιστή το puffer μπουφάν είναι το ιδανικό παράδειγμα.

