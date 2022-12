Κανονίσατε κυριακάτικο brunch με τις φίλες σας; Σας έχουμε το πιο stylish look για την περίσταση

Το brunch έχει εξελιχθεί σε μία από τις αγαπημένες μας κυριακάτικες συνήθειες με φίλους ή με την οικογένεια. Είναι, μάλιστα, τόσο δημοφιλής περίσταση που έχει αποκτήσει και τους δικούς της "στιλιστικούς κανόνες", οι οποίοι επιβάλλουν τόσο casual όσο και chic κομμάτια. Επομένως, δεν θα πρέπει να αρκεστείς αποκλειστικά σε sporty κομμάτια για την έξοδό σου, καθώς το Sunday brunch outfit απαιτεί μια πιο elevated και polished προσέγγιση. Αν αναλογιστείς, μάλιστα, ότι είναι μια συνήθεια που έκαναν τάση αγαπημένες τηλεοπτικές ηρωίδες όπως η "Carrie Bradshaw" στο "Sex and the City" ή "Blair Waldorf" στο "Gossip Girl" οι οποίες προγευμάτιζαν ντυμένες κομψά σε νεοϋρκέζικα εστιατόρια και καφέ, ή τα σκαλιά του MET, καταλαβαίνεις ποιο είναι το ιδανικό στιλ να υιοθετήσεις: το preppy. Η Tommy Hilfiger, λοιπόν, μέσα από τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 22’ συστήνει τα ιδανικά items για να πετύχεις το απόλυτο Sunday brunch look.

H στιλιστική πρόταση της Tommy Hilfiger για να ξεχωρίσεις στο κυριακάτικο brunch με τις φίλες σου

Ο Tommy Hilfiger υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάδειξη και τον εκδημοκρατισμό του preppy style, κάνοντάς το ένα δημοφιλές στιλ που ξεπέρασε τα όρια της upper class Αμερικάνικης East Coast, αγαπήθηκε και φορέθηκε απ' όλους. Η preppy αισθητική και το american college style πρωτοστατούν στη νέα συλλογή του brand Φθινόπωρο / Χειμώνας '22, τα οποία απογειώνονται μέσα από τολμηρές προτάσεις στις σιλουέτες και τους συνδυασμούς, αλλά και τα χρώματα. Κυρίαρχο στη νέα συλλογή είναι το νέο TH Monogram, που σχεδίασε με έμπνευση από τα αρχεία του οίκου ο streetwear σχεδιαστής και illustrator Fergus Purcell, και εμφανίζεται σε διάφορα κομμάτια κάνοντας ακόμα πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα στα looks και προσφέροντας μια αναβαθμισμένη ματιά στο trend της logomania.

Δείτε περισσότερα στο missbloom.gr