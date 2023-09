Η αιώνια δύναμη του χρώματος | True Square Thinline Les Couleurs™ Le Corbusier

Η Rado, ο αδιαμφισβήτητος Master of Materials στην ωρολογοποιία, συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των οικογενειών True Square και True Thinline σε τρία νέα μοντέλα, περιορισμένα σε 999 κομμάτια το καθένα. Τα ρολόγια αναδεικνύουν τη δύναμη του χρώματος για να δημιουργήσουν συναισθήματα που ανεβάζουν τη διάθεση, με τετράγωνες κάσες που αντικατοπτρίζουν τη σχεδιαστική ιστορία της Rado. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υψηλής ποιότητας high-tech ceramic και κρύσταλλο ζαφειριού, αποτυπώντας την αρχέγονη αισθητική της Rado.

Ο Le Corbusier ήταν ένας από τους πιο εμπνευσμένους σύγχρονους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Το έργο του θεωρείται πρωτοποριακό, καινοτόμο και με μεγάλη επιρροή στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Γεννημένος στην καρδιά της χώρας της ελβετικής ωρολογοποιίας το 1887, ήταν ένας οραματιστής αρχιτέκτονας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μοντέρνου κινήματος του 20ού αιώνα . Αλλά τον θυμόμαστε επίσης με αγάπη για την υπερβατική θεωρία του για το χρώμα, η οποία, με την πάροδο του χρόνου, οδήγησε στην ανάπτυξη μιας ανθεκτικής αρχιτεκτονικής πολυχρωμίας. Ο Le Corbusier δημιούργησε μια παλέτα 63 αποχρώσεων που εισήχθη το 1931 και επεκτάθηκε το 1959. Ο μεγάλος σχεδιαστής τις προσδιόρισε ως "αρχιτεκτονικές, φυσικά αρμονικές και ικανές να συνδυαστούν με οποιονδήποτε τρόπο". Και σχεδόν 90 χρόνια αφότου εισήγαγε για πρώτη φορά τα χρώματα, είναι τόσο επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Σήμερα, η Les Couleurs Suisse SA έχει την αποκλειστική ευθύνη, υπό την αιγίδα του Fondation Le Corbusier, για την αδειοδότηση των χρωμάτων.

Πώς όμως συνδέονται όλα αυτά με τη Rado και τα ρολόγια της; Πρώτα απ' όλα, σημαίνει ότι η Les Couleurs Suisse SA έχει εκχωρήσει την άδεια στη μάρκα ρολογιών με έδρα το Lengnau να εισάγει τα χρώματα στα κεραμικά της, μια απαιτητική διαδικασία την οποία ο Master of Materials ανέλαβε με ενθουσιασμό.

Εξάλλου, το χρώμα είναι η καρδιά αυτού για το οποίο μιλάμε εδώ. Σκεφτείτε το: ποιο είναι το πρώτο πράγμα που τραβάει το βλέμμα σας όταν κοιτάτε ένα ρολόι; Οι περισσότεροι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τις δικές τους σχέσεις με τα ρολόγια, θα ξεκινήσουν με "το χρώμα". Είναι λογικό. Ο ίδιος ο Le Corbusier είπε: "Το χρώμα είναι ένα απίστευτα αποτελεσματικό εργαλείο ενεργοποίησης. Είναι ένας παράγοντας της ύπαρξής μας".

Και είναι αυτά τα χρώματα, μαζί με τον καινοτόμο σχεδιασμό, τα υλικά αιχμής και τη φινέτσα της ωρολογοποιίας παγκόσμιας κλάσης, που καθορίζουν τα ρολόγια της σειράς Rado True Square Thinline Les Couleurs™ Le Corbusier. Σηματοδοτεί επίσης την πρώτη φορά που η Rado συνδυάζει πολύχρωμα κεραμικά στοιχεία σε ένα μόνο ρολόι.

Ας γνωρίσουμε το επόμενο ρολόι σας. Υπάρχουν τρεις εντυπωσιακές εκδοχές στη νέα σειρά. Κάθε μία προσφέρει την ποιότητα και τις επιδόσεις που χαρακτηρίζουν κάθε ρολόι της Rado. Και όπως θα περιμένατε, η μάρκα ανταποκρίνεται στη φήμη της ως Master of Materials. Αυτό που κάνει αυτά τα ρολόγια να ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα είναι ο τολμηρός αλλά διακριτικός συνδυασμός σαγηνευτικών, διακριτικών χρωμάτων.

Το πρώτο μοντέλο παρουσιάζεται με σιδερένια γκρι ματ monobloc κάσα και κορώνα από high tech ceramic. Μέσα από το κρύσταλλο ζαφειριού, προβάλλεται ένα μολυβί γκρι ματ καντράν με ελαφρώς γκριζαρισμένες ενδείξεις και δείκτες σε απόχρωση English green, καθώς και το λογότυπο της Rado.

Παρουσιάζεται σε μολυβί γκρι ματ high tech ceramic μπρασελέ με μεσαίους συνδέσμους από ελαφρώς γκριζωπό English green κεραμικό και τριπλό κούμπωμα από τιτάνιο με επίστρωση PVD.

Με μια γκρι-καφέ ματ μονοκόμματη κάσα από high tech ceramic, το δεύτερο μοντέλο κάνει μια ήρεμη αλλά συναρπαστική χρωματική δήλωση.

Το ήπιο γκρι καφέ με το λαμπερό του καντράν συμπληρώνει τέλεια την κάσα, όπως και το γκρι καφέ και κρεμ λευκό ματ μπρασελέ high tech ceramic με τριπλό κούμπωμα από τιτάνιο με επίστρωση PVD.

Το τρίτο μοντέλο της σειράς True Square Thinline Les Couleurs™ Le Corbusier είναι μια τολμηρή έκφραση του κλασικού χρώματος της ωρολογοποιίας.

Διαθέτει μια monobloc μαύρη ματ κάσα και κορώνα από high tech ceramic και ένα μαύρο ματ καντράν. Το high tech ceramic μπρασελέ σε πλούσιο μαύρο χρώμα ταιριάζει απόλυτα με την κάσα, ενώ οι δείκτες καθώς και το λογότυπο της Rado σε μαύρο χρώμα ολοκληρώνουν την παρουσίαση.

Οι κάσες για κάθε ένα από τα μοντέλα έχουν διακριτικές διαστάσεις 37 x 43,3 mm και πάχος μόλις 5,0 mm. Αυτές οι διαστάσεις, σε συνδυασμό με την πλήρη high tech ceramic κατασκευή, προσφέρουν αξιοσημείωτη άνεση στον χρήστη. Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνιση της πίσω όψης του ρολογιού: ψηφιακά τυπωμένες στο κρύσταλλο ζαφειριού στο καπάκι είναι οι εμβληματικές λωρίδες χρωμάτων του Le Corbusier μαζί με τις λέξεις LE CORBUSIER signature POLYCHROMIE ARCHITECTURALE και LIMITED EDITION ONE OF 999, μια επιβεβαίωση του μεγέθους της σειράς.

Και για τους πραγματικούς λάτρεις της, η Rado δημιούργησε κάτι πολύ ξεχωριστό: ένα εντυπωσιακό συλλεκτικό κουτί με ένα νέο True Square Thinline Les Couleurs™ Le Corbusier σε κλασικό μαύρο χρώμα, το οποίο παρουσιάζεται μαζί με οκτώ στρογγυλά μοντέλα Thinline Les Couleurs™ Le Corbusier της τρέχουσας συλλογής. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα χρωμάτων, εξαιρετικού σχεδιασμού και υλικών υψηλής τεχνολογίας είναι περιορισμένο σε 99 κομμάτια. Αν μόλις ξεκινάτε τη συλλογή σας, θα χαρείτε να μάθετε ότι κάθε ένα από αυτά τα ρολόγια είναι διαθέσιμο και μεμονωμένα.

Εμπνευσμένα από το μοναδικά χρωματικό όραμα ενός από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές του κόσμου, τα νέα ρολόγια Rado True Square Thinline Les Couleurs™ Le Corbusier αποτελούν έξοχη έκφραση της ικανότητας μιας μάρκας ρολογιών -καθιερωμένης ως Master of Materials - που δεν σταματά ποτέ να διευρύνει τα όριά της. Αλλά η Rado ανυπομονεί να περάσει την απόλυτη δοκιμασία: την αντίδρασή σας όταν φορέσετε ένα από αυτά στον δικό σας καρπό.

Ανακαλύψτε τη συλλογή στο rado.com