Η Miu Miu ξανά στην κορυφή με τα hottest brands

Η Miu Miu μπήκε στο 2024 διατηρώντας την πρώτη θέση στη λίστα του The Lyst με τα hot brands. Για το πρώτο τρίμηνο, λοιπόν, της νέας χρονιάς, το report αναφέρει ότι το brand που ίδρυσε η Miuccia Prada ως τη νεανική σειρά και προσιτή εκδοχή της Prada, παραμένει εκεί που το βρήκαμε και για το έτος 2023 : στην κορυφή της λίστας με τις εταιρείες που ηγούνται στη μόδα και το στιλ αυτή τη στιγμή. Το report του Lyst, μάλιστα, περιγράφει ως "παγκόσμια εμμονή" τη δημοφιλία των προϊόντων που λανσάρει η Miu Miu.

Στη δεύτερη θέση της λίστας με τα hottest brands του πρώτου τριμήνου του 2024 συναντάμε τη "μαμά-εταιρεία" της Miu Miu, την Prada, ακολουθεί η Loewe, ενώ στην 4η και την 5η θέση βρίσκουμε Bottega Veneta και Saint Laurent αντίστοιχα. Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Moncler, Versace, Balenciaga, Valentino, Jacquemus, ενώ ο Gucci βρίσκεται στην 11η θέση με την άνοδο στην που σημειώνει στη λίστα να είναι μικρή αλλά σταδιακή (μόλις 10% αύξηση καταγράφηκε στις αναζητήσεις για αξεσουάρ Gucci μετά την παρουσίαση της 2η κολεξιόν από τον Sabato De Sarno). Από την άλλη, όταν έγινε γνωστό ότι ο Alessandro Michele αναλαμβάνει creative director του οίκου Valentino, η αναζήτηση στην πλατφόρμα του The Lyst για προϊόντα του οίκου, και κυρίως vintage κομμάτια, αυξήθηκε κατά 84% από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Επίσης, στη θέση 19 της λίστα κάνει το ντεμπούτο του ο Alaïa με τις αναζητήσεις για το brand να αυξάνονται στο 49% αυτό το τρίμηνο. Καθόλου τυχαία, βεβαίως, γιατί αυτή είναι η εποχή που οι must - have Mary Janes και τα mesh flats του οίκου κάνουν την εμφάνισή τους για να φορεθούν την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στη λίστα με τα hot προϊόντα του τριμήνου, οι διακοσμημένες με κρυσταλλάκια Mary Janes του Alaïa, έχουν την 4η θέση.

Στην κορυφή της λίστα με τα hot products του πρώτου τριμήνου του 2024 βρίσκεται το ζευγάρι sneakers που η Miu Miu δημιούργησε σε συνεργασία με τη New Balance, ενώ η Miu Miu έχει δυο ακόμα προϊόντα σ' αυτή τη λίστα: στην 3η θέση το swim brief (το σλιπάκι που φορέθηκε ως bottom στα looks της πασαράλες) και στην 7η το polo shirt. Εδώ συναντάμε ακόμα τα Julius Panel σκουλαρίκια του Khaite, τη Rodeo τσάντα του Balenciaga και τα Panthos γυαλιά ηλίου του Saint Laurent- μεταξύ άλλων.