Πώς η Loewe έγινε το πιο hot brand της σεζόν

Η λίστα του The Lyst, της διαδικτυακής πλατφόρμας πώλησης που συλλέγει στοιχεία από τις αναζητήσεις και τις αγορές των πελατών της, έχει γίνει κάτι σαν βαρόμετρο των τάσεων που καταγράφονται ανά τρίμηνο σε σχέση με τα hot brands και τα must-have προϊόντα. Το report του The Lyst για το τρίμηνο Απρίλιος- Ιούνιος 2023, μάλιστα, έκρυβε μία έκπληξη στην κορυφή: η Loewe έγινε το brand που πήρε την πρώτη θέση για πρώτη πρώτη φορά στη δημοφιλή λίστα, αφήνοντας πίσω της οίκους όπως Prada, Gucci, Miu Miu, Balenciaga που στο παρελθόν έχουν βρεθεί, ή ακόμα και παραμείνει για καιρό, στην πρώτη θέση.

Το φαινόμενο Loewe και η πρώτη θέση στο Lyst

Ο ισπανικός οίκος Loewe ιδρύθηκε στη Μαδρίτη το 1846, και αυτό τον καθιστά τον αρχαιότερο οίκο του Ομίλου LVMH και ένα από τους παλαιότερους σ' όλο τον πλανήτη που λειτουργεί ως σήμερα. Για περισσότερα από 100 χρόνια, εξειδικευόταν στη δημιουργία δερμάτινων ειδών, κυρίως τσαντών, και ανάμεσα στους πελάτες του ήταν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας. Το 1965 ξεκίνησε την παραγωγή RTW συλλογών, ενώ στα '70s έκανε το πέρασμα και στη παραγωγή αρωμάτων. Την ίδια δεκαετία δημιουργήθηκε και το δημοφιλές Loewe anagram logo από τον Ισπανό ζωγράφο Vicente Vela. Το 1986, ο Όμιλος LVMH ανέλαβε τα δικαιώματα για τη διεθνή διανομή του brand και μέχρι το 1996 είχε εξαγοράσει πλήρως τη Loewe.

To 2013, τη θέση του creative director - μία θέση από την οποία στο παρελθόν είχαν περάσει ο Narciso Rodriguez και ο Stuart Vevers- ανέλαβε ο Jonathan Anderson. Και με αργά και σταθερά βήματα, χάρη βεβαίως στο εξαιρετικό ταλέντο του σχεδιαστή, η Loewe είναι σήμερα ένα από τα brands αναφορά για τους fashion enthusiasts τόσο για τις τσάντες και τα αξεσουάρ της όσο (πλέον) και για τα ρούχα της.

Η κορυφή στη λίστα του Lyst δεν ήρθε τυχαία. Από τη μία, η συλλογή Paula's Ibiza, που εξελίσσεται σε legendary, και φιλοξενεί τις must - have ψάθινες τσάντες του καλοκαιριού, από την άλλη η τεράστια αποδοχή και αναγνώριση που έχει φέρει με τις εκκεντρικές RTW δημιουργίες του o Anderson, αλλά και σειρές από τσάντες όπως η Puzzle και η Flamenco που δεν λείπουν από καμία ενημερωμένη γκαρνταρόμπα, έχουν κάνει το ισπανικό brand ένα από τα κορυφαία στον πλανήτη, ασχέτως εποχής - ή τριμήνου. Ειδικά, όμως, γι' αυτό, προσθέστε και το Anagram tank top από τη συλλογή του οίκου που βρέθηκε στη κορυφή της λίστας με τα προϊόντα που είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτή τη σεζόν, αλλά και το buzz που δημιούργησε η Beyonce στην περιοδεία της με το custom look με λαμπερή ολόσωμη φόρμα του οίκου με το χαρακτηριστικό Trompe l'oeil μοτίβο με τα χέρια, και έχετε την εξήγηση του πώς η Loewe είναι το πιο hot brand του πλανήτη αυτή τη στιγμή.

Τα υπόλοιπα brands στη λίστα

Στη δεύτερη θέση του Lyst Q2 2023 υποχώρησε η Prada, που κρατούσε για δυο συνεχόμενα τρίμηνα τον τίτλο του hottest brand, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Versace, κάνοντας μία εντυπωσιακή άνοδο από την 8η θέση που ήταν στο προηγούμενο report- χάρη βεβαίως στη συλλογή που συνδημιούργησε με τη Dua Lipa, τη La Vacanza. Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι: Miu Miu (4η θέση), Bottega Veneta (5η θέση), Valentino (6η θέση), Saint Laurent (7η θέση), Moncler (8η θέση), Gucci (9η θέση) & Dior (10η).

Στην 20η θέση της λίστας συναντάμε και το ομώνυμο brand του Anderson, το JW Anderson, γεγονός που επιπλέον αποδεικνύει τη δυναμική του ονόματός του, των συνεργασιών και κυρίως των δημιουργιών του.