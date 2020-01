Disney x Gucci ή αλλιώς η πρώτη ενδιαφέρουσα συνεργασία της χρονιάς

"It's kind of fun to do the impossible" έλεγε ο Walt Disney και σίγουρα δεν φανταζόταν τη συνεργασία της εταιρείας του με άλλες από το χώρο της μόδας. Οι συνεργασίες όμως είναι ό,τι πιο cool τις τελευταίες σεζόν στο χώρο της μόδας και το 2020 ξεκινάει με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και σίγουρα καθόλου αναμενόμενες. Ο οίκος Gucci συνεργάζεται με τη Disney και με αφορμή το κινεζικό Έτος του Ποντικού δημιουργεί μια συλλογή βασισμένη στον Mickey Mouse, ή αλλιώς τον πιο διάσημο ήρωα κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών.

Διάφορα graphics του Mickey Mouse κοσμούν επιλεγμένα Gucci αντικείμενα, από bomber jackets μέχρι bucket hats και sneakers. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και η iconic Marmont τσάντα του οίκου η οποία αποκτά πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, χάρη στην εικονογράφιση της Disney και σίγουρα θα γίνει ένα από τα best sellers της συλλογής, που ενδέχεται να δούμε και στο street style των εβδομάδων μόδας που πλησιάζουν. Το iconic GG μοτίβου παίρνει διαφορετικό twist μιας και πάνω του ποζάρει και ο Mickey Mouse με το επίσης iconic στιλ του, φορώντας δηλαδή το κόκκινο σορτς και τα κίτρινα παπούτσια του.

Μάλιστα οι Disney και Gucci ανέθεσαν στον Harmony Korine το lookbook της συλλογής, το οποίο φωτογραφήθηκε στη Disneyland. Τα μοντέλα λοιπόν βρέθηκαν εκεί και πόζαραν μαζί με τον Mickey, σε ένα σκηνικό που ταιριάζει απόλυτα, τόσο με την αισθητική του οίκου και του Alessandro Michele, όσο και με αυτή του ήρωα των παιδικών μας χρόνων.

H συλλογή είναι διαθέσιμη στο gucci.com και σε επιλεγμένες boutique.

Δείτε τα κομμάτια: