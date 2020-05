Sustainability και inclusivity | Τελικά οι δύο έννοιες μπορούν να πάνε μαζί;

Sustainability και inclusivity. Πρόκειται για δύο έννοιες εξαιρετικά δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια που δείχνουν πως η μόδα έχει αλλάξει κατεύθυνση. Δεν είναι απλώς το ότι πλέον πολύ περισσότερες γυναίκες την απολαμβάνουν, καθώς τις αφορά, αλλά και το ότι αυτό μπορεί να γίνει με σωστό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, ακόμα και όταν μιλάμε για νούμερα 14 και πάνω. Με τη βιομηχανία της μόδας να είναι υπεύθυνη για το 8% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν απασχολούν πλέον μόνο οργανώσεις όπως η PETA.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε πρόσφατα από τη συμβουλευτική εταιρεία Simon-Kucher & Partners, το body positivity είναι το τέταρτο πιο σημαντικό στοιχείο για να επιλέξει κάποιος πιο βιώσιμη μόδα (πριν από αυτό είναι οι διαδικασίες παραγωγής, τα υλικά και τα κέρδη που πιθανόν πηγαίνουν σε φιλανθρωπίες).

Παρόλα αυτά, αν κανείς δει το τι προσφέρουν οι sustainable σχεδιαστές αλλά και τα πιο δημοφιλή direct-to-customer brands, διαπιστώνει ότι πολύ σπάνια διαθέτουν ρούχα που φτάνουν στο XL και ακόμα πιο σπάνια στα 3XL ή 4XL.

"Προσπαθώ να κάνω βιώσιμες επιλογές και νιώθω ότι θα έπρεπε να έχω τις ίδιες εναλλακτικές με όσους φορούν μικρότερα νούμερα. Κάθε φορά που βρίσκω sustainable συλλογές δεν υπάρχει το νούμερό μου. Και είμαι 16/18 νούμερο, δεν είναι καν πολύ μεγάλο” εξομολογείται η συγγραφέας Ashley C. Ford.

Η βιομηχανία της μόδας βλέπει την ανάγκη και ανταποκρίνεται

Τα τελευταία δύο χρόνια βέβαια υπάρχει μία έντονη κινητικότητα και σ' αυτόν τον τομέα. Για την άνοιξη του 2018 είχαμε το λανσάρισμα του size-inclusive brand Poplinen και το μίνιμαλ plus-size brand And Comfort, το οποίο προσφέρει μία capsule γκαρνταρόμπα από οργανικό βαμβάκι και Tencel. Επιπλέον το label Symbology πλέον διαθέτει τα block-printed κρουαζέ φορέματά του σε 3XL ενώ και η Elizabeth Suzann τα country chic κομμάτια της σε 4XL αντίστοιχα. Επιπλέον οι γυναίκες που λατρεύουν τη Yoga μπορούν να επιλέγουν τα έως 6XL κολάν της Girlfriend Collective, που είναι φτιαγμένα από ανακυκλωμένο πολυεστέρας, ή την plus size γραμμή της Candice Huffine, που σχεδίασε σε συνεργασία με την Day/Won, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο πολυεστέρα και υφάσματα που έχουν βαφτεί χωρίς να χρησιμοποιείται νερό.

"Ο κόσμος το ζητούσε και τον ακούσαμε” λέει η Mara Hoffman, η οποία αποφάσισε να λανσάρει μεγάλα μεγέθη σε επιλεγμένα σχέδια. "Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να εξασφαλίσουμε το ότι η βιώσιμη μόδα απευθύνεται σε ακόμα περισσότερες γυναίκες”.

Το Hackwith Design House, που δημιουργεί ρούχα με βαμβάκι, μετάξι και lyocell, ήταν ένα από τα πρώτα sustainable brands που αποφάσισαν να επεκτείνουν τα νούμερά τους το 2015. "Ολόκληρη η φιλοσοφία μας έχει να κάνει με το ότι οι γυναίκες πρέπει να βρίσκουν ρούχα που τις κάνουν να νιώθουν άνετα και με αυτοπεποίθηση. Πάνω από 60% των γυναικών στην Αμερική ανήκουν στην κατηγορία των extended sizes και έτσι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να τους τα προσφέρουμε” εξηγεί η Erin Husted, director of operations της Hackwith, και αποκαλύπτει ότι το 15% των παραγγελιών που λαμβάνει η εταιρεία ανήκουν στην plus size κατηγορία.

Γιατί λοιπόν όχι και περισσότερα; Για να ξεκινήσουμε πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι οι γυναίκες βομβαρδίζονται συνεχώς από το μήνυμα που λέει πως το ιδανικό τους βάρος είναι μόνο μία απόφαση μακριά. Αν κανείς πιστέψει το παραπάνω, τότε το να επενδύσει σε ένα κλασικό sustainable κομμάτι μοιάζει με σπατάλη (τα φορέματα της Hackwith για παράδειγμα μπορούν να φτάσουν και τα 300 ευρώ).

"Νομίζω πως αυτός ο τρόπος σκέψης αρχίζει να αλλάζει” λέει η Husted και φέρνει σαν παράδειγμα γυναίκες σαν την κωμικό και συγγραφέα Lindy West και τη συγγραφέα Roxane Gay, που και οι δύο -για να χρησιμοποιήσουμε τα δικά τους λόγια- "έχουν παραδεχτεί ανοιχτά ότι είναι χοντρές”! Αυτό είναι το νούμερό μου και δεν προσπαθώ να το αλλάξω. Παρόλα αυτά σε μία έρευνα που έγινε το 2019 διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ανήκουν στην plus size κατηγορία τείνουν να ξοδεύουν λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους straight size shoppers, ενώ στατιστικά έχουν και χαμηλότερο εισόδημα.

Ευτυχώς το second hand shopping είναι μια νέα διέξοδος για τους καταναλωτές με περιορισμένη αγοραστική δύναμη. Δύο πολύ σημαντικά παραδείγματα είναι η Hackwith, που έχει το Sustain Plus και η Eileen Fisher που έχει το Eileen Feisher Renew, τα οποία τροφοδοτούνται συνεχώς με second hand versions των high end προϊόντων τους, που έχουν καθαριστεί και πωλούνται στη μισή τιμή.

Φυσικά υπάρχουν και πολλές γυναίκες που έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες και δεν φοβούνται τα χρώματα και τις μοντέρνες γραμμές. Για εκείνες υπάρχει το Roopa by Roopa Pemmaraju, που έχει δεσμευτεί για βιωσιμότητα και μάλιστα αναλαμβάνει να πάρει κομμάτια του που έχουν φθείρει οι πελάτισσες και να τα καθαρίσει ή να τα επισκευάσει. Στο website του label υπάρχουν νούμερα από XXS μέχρι XXL και όσοι νιώθουν ότι δεν καλύπτονται ενθαρρύνονται να στείλουν με email τις διαστάσεις τους. "Δεν το αποκαλώ plus sizing, αλλά custom sizing” λέει η ίδια η Pemmaraju. Δουλεύει αποκλειστικά με φυσικά υφάσματα, όπως μετάξι, ανακυκλωμένο βαμβάκι και λινό, δεν μπορεί και δεν πρόκειται να προσθέσει συνθετικά υλικά στις δημιουργίες της προκειμένου να τις κάνει πιο ελαστικές και να μοιάζουν με όλα αυτά τα mass-market brands που προσφέρουν επιλογή σε μεγάλα νούμερα.

"Ρεγιόν, σπάντεξ και πολυεστέρας, δεν θέλω καν να ακούω αυτές τις λέξεις γιατί δεν πιστεύω σ' αυτές. Το μέλλον δεν βρίσκεται σ' αυτά τα υλικά. Το μετάξι βοηθάει το σώμα να κινείται, όποιο και αν είναι το νούμερό σου σε κάνει να νιώθεις όμορφα”. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί και το ότι όλα της τα ρούχα παράγονται κάτω από την ίδια στέγη σε ένα zero-waste στούντιο στην Ινδία, γεγονός, που όπως η ίδια εξηγεί, έχει σημασία για το size inclusivity. "Μπορεί να γίνει μόνο αν έχεις όλο το σύστημα κάτω από την ίδια στέγη. Ο άνθρωπος που φτιάχνει τα μοτίβα μου είναι μαζί μου από τότε που ξεκινήσαμε. Κάποιοι από τους πελάτες μου επιστρέφουν ξανά και ξανά κάθε σεζόν, έχουμε τα στοιχεία τους έτοιμα στο στούντιο. Αν τα φτιάχνεις όλα αλλού, η διαδικασία θα είναι πολύ δυσκολότερη γιατί θα πρέπει να "κολλάς” στο sizing και να βάζεις συγκεκριμένα νούμερα σε συγκεκριμένες παραγγελίες” λέει.

Η Candice Huffine με τη σειρά της θέλησε να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στην Αμερική και να παρακολουθεί στενά την διαδικασία και το sizing. "Είναι πολλή δουλειά. Αν θέλω να δημιουργήσω νέες σιλουέτες και υφάσματα πρέπει να το εξετάσω προσεκτικά και να βεβαιωθώ πως κάθε τι λειτουργεί σε όλα τα νούμερα” λέει.

Το extended sizing είναι μάλλον λάθος όρος καθώς στην πραγματικότητα μιλάει για τη δημιουργία μιας νέας συλλογής. Οι απλές σειρές βασίζονται στο νούμερο 4 και απλώς προστίθεται κάποια χιλιοστά για κάθε νούμερο επιπλέον. "Τα πιο μεγάλα μεγέθη απαιτούν ξεχωριστό zizing, fittings, μοτίβα και αλλαγές στα σχέδια” εξηγεί η Hoffman.

"Μόνο τον περασμένο χρόνο τα όριά μας χαλάρωσαν για να είναι πιο κοντά σε πιο μεγάλα μεγέθη” λέει η Husted. Για την Hackwith πήρε μερικά χρόνια η διαδικασία να βρει τα σωστά μοντέλα σε μέγεθος 2XL, και φυσικά υπάρχει και το επιπλέον κόστος στο να χρησιμοποιείται περισσότερο sustainable ύφασμα για κάθε κομμάτι.

Το διαδίκτυο δεν είναι πάντα ευγενικό με τα μικρά brands και τους σχεδιαστές, που βλέπουν ότι οι plus-size γυναίκες εξαιρούνται από το "fashion παιχνίδι” παρόλο που ένα e-mail τους εξηγεί ενίοτε ότι αυτό που θέλουν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Απλώς δώστε τους λίγο χρόνο να το φτιάξουν για εσάς. Αυτό είναι το slow fashion άλλωστε.

"Το feedback που λαμβάνουμε είναι γεμάτο χαρά και ευγνωμοσύνη” λέει η Hoffman. "Έχουμε ακούσει επίσης ότι ο κόσμος θέλει μεγαλύτερη ποικιλία και τη θέλει όσο πιο γρήγορα μπορούμε να του τη δώσουμε. Το να είμαστε μια ανεξάρτητη εταιρεία είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αυτός είναι όμως ο στόχος μας και προσπαθούμε να τον κάνουμε πραγματικότητα με όσες πηγές διαθέτουμε”.

"Τα πάντα σε ένα μικρό βιώσιμο brand δίνουν χαρά” λέει η Huffine. "Είναι δύσκολο αλλά στο τέλος της μέρας ξέρεις ότι έχεις δώσει στις γυναίκες αυτό που τους αξίζει. Μοιάζει βουνό στην αρχή, αλλά όταν μπεις σ' αυτό σιγά σιγά αρχίζει να κυλάει και βρίσκεις την άκρη”.

Έτσι αν διαβάζετε αυτό το κείμενο και είστε σχεδιαστής ή brand manager, μην φοβάστε, η αγορά είναι έτοιμη για σας. "Ενθουσιαζόμαστε όταν βλέπουμε κι άλλα ανεξάρτητα brands να επενδύουν στο extended sizing” λέει η Husted. "Όσο πιο πολλά "γεννηθούν” τόσο περισσότερη ανάπτυξη θα δούμε όλοι και έτσι τα μεγαλύτερα brands δεν θα έχουν πια δικαιολογία!”