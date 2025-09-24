Follow us

Letizia της Ισπανίας | Με το διαχρονικό jacket που αναβαθμίζει ανέξοδα μία εμφάνιση γραφείου

Το διαχρονικό σακάκι που επέλεξε η Letizia της Ισπανίας σε πρωινό της look και που αξίζει να διαλέξετε κι εσείς για τις επαγγελματικές σας εμφανίσεις.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 24-09-2025
Carlos Alvarez/Getty Images

Το Κέντρο Έρευνας Ενάντια στον Καρκίνο στη Salamanca επισκέφθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου η βασίλισσα Letizia της Ισπανίας, με τη μονάρχη να πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη επίσκεψη στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Έρευνας για τον Καρκίνο.

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

Η Letizia ξεναγήθηκε στου χώρους της εγκατάστασης, ενώ η ίδια συνέχισε την επίσκεψή της και στο Πανεπιστήμιο της Salamanca, όπου συνομίλησε με ερευνητές. Για τις ανάγκες της επίσημης αυτής εμφάνισής της, η ίδια επέλεξε ένα άκρως κομψό πρωινό look επαγγελματικού χαρακτήρα, το οποίο ταίριαξε στην περίσταση.

Πιο αναλυτικά, η Letizia φόρεσε ένα tweed jacket Massimo Dutti σε λευκή βάση και με μπλε λεπτομέρειες, με τη συγκεκριμένη επιλογή να συνδυάζεται με ένα μαύρο παντελόνι Hugo Boss. Ως υποδήματα επέλεξε ένα ζευγάρι slingback γόβες Sézane, οι οποίες πρόσφεραν άνεση και στιλ.

Το tweed jacket από τη Massimo Dutti που επέλεξε η Ισπανίδα μονάρχης αποτελεί μια διαχρονική επιλογή που δεν επηρεάζεται από τις τάσεις της μόδας και συνδυάζεται αρμονικά με μινιμαλιστικά παντελόνια και pencil φούστες. Στέκεται ιδανικά σε μια εμφάνιση γραφείου ή ένα επαγγελματικό ραντεβού από το πρωί ως το απόγευμα, αναβαθμίζοντας το οπτικό αποτέλεσμα δίχως προσπάθεια.

Kate Middleton | Η hot τάση της μόδας που δεν αγνόησε στην τελευταία εμφάνισή της

Επενδύστε κι εσείς σε ένα tweed jacket σε αποχρώσεις που συνδυάζονται με items που ήδη έχετε στη συλλογή σας, για μια ενδυματολογική λύση στην οποία θα επιστρέφετε ξανά και ξανά, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Η εμφάνιση της βασίλισσας Letizia με tweed jacket Massimo Dutti

