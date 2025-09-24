Letizia της Ισπανίας | Με το διαχρονικό jacket που αναβαθμίζει ανέξοδα μία εμφάνιση γραφείου

Το Κέντρο Έρευνας Ενάντια στον Καρκίνο στη Salamanca επισκέφθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου η βασίλισσα Letizia της Ισπανίας, με τη μονάρχη να πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη επίσκεψη στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Έρευνας για τον Καρκίνο.

Η Letizia ξεναγήθηκε στου χώρους της εγκατάστασης, ενώ η ίδια συνέχισε την επίσκεψή της και στο Πανεπιστήμιο της Salamanca, όπου συνομίλησε με ερευνητές. Για τις ανάγκες της επίσημης αυτής εμφάνισής της, η ίδια επέλεξε ένα άκρως κομψό πρωινό look επαγγελματικού χαρακτήρα, το οποίο ταίριαξε στην περίσταση.

Πιο αναλυτικά, η Letizia φόρεσε ένα tweed jacket Massimo Dutti σε λευκή βάση και με μπλε λεπτομέρειες, με τη συγκεκριμένη επιλογή να συνδυάζεται με ένα μαύρο παντελόνι Hugo Boss. Ως υποδήματα επέλεξε ένα ζευγάρι slingback γόβες Sézane, οι οποίες πρόσφεραν άνεση και στιλ.

Το tweed jacket από τη Massimo Dutti που επέλεξε η Ισπανίδα μονάρχης αποτελεί μια διαχρονική επιλογή που δεν επηρεάζεται από τις τάσεις της μόδας και συνδυάζεται αρμονικά με μινιμαλιστικά παντελόνια και pencil φούστες. Στέκεται ιδανικά σε μια εμφάνιση γραφείου ή ένα επαγγελματικό ραντεβού από το πρωί ως το απόγευμα, αναβαθμίζοντας το οπτικό αποτέλεσμα δίχως προσπάθεια.

Επενδύστε κι εσείς σε ένα tweed jacket σε αποχρώσεις που συνδυάζονται με items που ήδη έχετε στη συλλογή σας, για μια ενδυματολογική λύση στην οποία θα επιστρέφετε ξανά και ξανά, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Η εμφάνιση της βασίλισσας Letizia με tweed jacket Massimo Dutti