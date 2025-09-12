Letizia της Ισπανίας | Η εμφάνιση με slingback γόβες-συνώνυμο του γαλλικού στιλ

Είναι μια από τις πιο stylish παρουσίες του royal κόσμου της Ευρώπης και κάθε μια από τις δημόσιες εμφανίσεις της απασχολεί όλες τις fashionistas που αναζητούν έμπνευση για τα καθημερινά τους σύνολα. Ο λόγος για τη βασίλισσα Letizia της Ισπανίας, η οποία σε πρόσφατο συνέδριο όπου έδωσε το παρών επέλεξε ένα από τα πιο διαχρονικά staples που βρίσκονται στη συλλογή κάθε Γαλλίδας fashion enthusiast. Εμείς όπως ήταν αναμενόμενο κρατήσαμε τις απαραίτητες σημειώσεις.

Πιο αναλυτικά, η βασίλισσα Letizia της Ισπανίας παρευρέθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στο 3ο Συνέδριο για το Human Trafficking και της Σεξουαλική Εκμετάλλευση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Betania Association της Μαδρίτης. Εκεί, η μονάρχης εμφανίστηκε με ένα tweed γιλέκο δημιουργημένο από επιζώσες θύματα trafficking με την υποστήριξη του ιδρύματος APRAMP, συνδυάζοντάς το με λευκό παντελόνι. Το outfit συνδυάστηκε με διαχρονικές υπόλευκες slingback γόβες Sézane, μια επιλογή-συνώνυμη του γαλλικού στιλ, που στέκεται υπεράνω των τάσεων της μόδας και που ολοκληρώνει με τον πιο κομψό τρόπο ένα πρωινό ή απογευματινό σύνολο.

Οι συγκεκριμένες slingback γόβες της Sézane έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια cult followers στους fashion κύκλους, με ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε όλον τον κόσμο να τις επιλέγουν ως μια affordable επένδυση για τις εμφανίσεις τους σε βάθος χρόνου. Τόσο στο γραφείο, όσο και σε μια απογευματινή έξοδο για καφέ και φαγητό, προσφέρουν ανεπιτήδευτο elevation ακόμα και σε ένα look βασισμένο σε denim παντελόνι.

Η βασίλισσα Letizia ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια λευκή clutch τσάντα Furla, ενώ ως αξεσουάρ επέλεξε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια της Barbara Goenaga, όπως και το αγαπημένο της δαχτυλίδι Coreterno.

Η εμφάνιση της βασίλισσας Letizia

Getty Images