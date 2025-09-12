Follow us

Search

Letizia της Ισπανίας | Η εμφάνιση με slingback γόβες-συνώνυμο του γαλλικού στιλ

Οι slingback γόβες που επέλεξε η βασίλισσα της Ισπανίας αποτελούν διαχρονικό staple στη συλλογή κάθε Γαλλίδας fashionista.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 12-09-2025
Getty Images

Είναι μια από τις πιο stylish παρουσίες του royal κόσμου της Ευρώπης και κάθε μια από τις δημόσιες εμφανίσεις της απασχολεί όλες τις fashionistas που αναζητούν έμπνευση για τα καθημερινά τους σύνολα. Ο λόγος για τη βασίλισσα Letizia της Ισπανίας, η οποία σε πρόσφατο συνέδριο όπου έδωσε το παρών επέλεξε ένα από τα πιο διαχρονικά staples που βρίσκονται στη συλλογή κάθε Γαλλίδας fashion enthusiast. Εμείς όπως ήταν αναμενόμενο κρατήσαμε τις απαραίτητες σημειώσεις.

Διαβάστε Επίσης

Letizia της Ισπανίας | Η εμφάνιση με slingback γόβες-συνώνυμο του γαλλικού στιλ

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits

Πιο αναλυτικά, η βασίλισσα Letizia της Ισπανίας παρευρέθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στο 3ο Συνέδριο για το Human Trafficking και της Σεξουαλική Εκμετάλλευση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Betania Association της Μαδρίτης. Εκεί, η μονάρχης εμφανίστηκε με ένα tweed γιλέκο δημιουργημένο από επιζώσες θύματα trafficking με την υποστήριξη του ιδρύματος APRAMP, συνδυάζοντάς το με λευκό παντελόνι. Το outfit συνδυάστηκε με διαχρονικές υπόλευκες slingback γόβες Sézane, μια επιλογή-συνώνυμη του γαλλικού στιλ, που στέκεται υπεράνω των τάσεων της μόδας και που ολοκληρώνει με τον πιο κομψό τρόπο ένα πρωινό ή απογευματινό σύνολο.

Οι συγκεκριμένες slingback γόβες της Sézane έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια cult followers στους fashion κύκλους, με ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε όλον τον κόσμο να τις επιλέγουν ως μια affordable επένδυση για τις εμφανίσεις τους σε βάθος χρόνου. Τόσο στο γραφείο, όσο και σε μια απογευματινή έξοδο για καφέ και φαγητό, προσφέρουν ανεπιτήδευτο elevation ακόμα και σε ένα look βασισμένο σε denim παντελόνι.

Η βασίλισσα Letizia ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια λευκή clutch τσάντα Furla, ενώ ως αξεσουάρ επέλεξε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια της Barbara Goenaga, όπως και το αγαπημένο της δαχτυλίδι Coreterno.

Η εμφάνιση της βασίλισσας Letizia

Letizia
Getty Images
Letizia
Jose Oliva/Europa Press via Getty Images/Ideal Image

Διαβάστε Επίσης

Τα 3 στιλ μπότας που θα φορέσουμε περισσότερο τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26

Tags

Latest

L for Leather | 6 δερμάτινα τζάκετ που θα κάνουν επίκαιρο το φθινοπωρινό σας ντύσιμο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

L for Leather | 6 δερμάτινα τζάκετ που θα κάνουν επίκαιρο το φθινοπωρινό σας ντύσιμο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Velvet Hands | 10 πολυτελείς κρέμες χεριών για να έχετε πάντα στην τσάντα σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Velvet Hands | 10 πολυτελείς κρέμες χεριών για να έχετε πάντα στην τσάντα σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο οίκος Dior καλωσορίζει το νέο Miss Dior Essence μέσα από δύο υπέροχα pop up στο κέντρο της Αθήνας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ο οίκος Dior καλωσορίζει το νέο Miss Dior Essence μέσα από δύο υπέροχα pop up στο κέντρο της Αθήνας

Letizia της Ισπανίας | Η εμφάνιση με slingback γόβες-συνώνυμο του γαλλικού στιλ
NEWS

Letizia της Ισπανίας | Η εμφάνιση με slingback γόβες-συνώνυμο του γαλλικού στιλ

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η πριγκίπισσα Βεατρίκη αναδεικνύει Αμερικανό σχεδιαστή σε εμφάνισή της στο Λονδίνο
NEWS

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη αναδεικνύει Αμερικανό σχεδιαστή σε εμφάνισή της στο Λονδίνο

Η Astir Marina καλωσορίζει την Dolce & Gabbana Casa και ανεβάζει τον πήχη του design
LIFESTYLE & HOMES

Η Astir Marina καλωσορίζει την Dolce & Gabbana Casa και ανεβάζει τον πήχη του design

ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ
Iman | Σπάνια βραδινή εμφάνιση του μοντέλου σε privé δείπνο της Sofia Coppola με τον οίκο Chanel
NEWS

Iman | Σπάνια βραδινή εμφάνιση του μοντέλου σε privé δείπνο της Sofia Coppola με τον οίκο Chanel

Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους
NEWS

Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Τι λένε οι ψυχολόγοι; Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε μέρα;

Τι λένε οι ψυχολόγοι; Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε μέρα;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Συνέντευξη: Franz Ferdinand, Οι Ατρόμητοι

Συνέντευξη: Franz Ferdinand, Οι Ατρόμητοι

Αποστολή στο Μόναχο: Είδαμε τα αυτοκίνητα της Nio που έρχεται στην Ελλάδα

Αποστολή στο Μόναχο: Είδαμε τα αυτοκίνητα της Nio που έρχεται στην Ελλάδα

Η Τόνια Σωτηροπούλου συνδύασε σε ένα look τα τρία staples του φθινοπωρινού στιλ

Η Τόνια Σωτηροπούλου συνδύασε σε ένα look τα τρία staples του φθινοπωρινού στιλ

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Πώς να μην πάθεις FOMO αυτό το συναυλιακό ΣΚ;

Πώς να μην πάθεις FOMO αυτό το συναυλιακό ΣΚ;

Καφέ κηλίδες μετά το καλοκαίρι; Όσα πρέπει να κάνεις για να τις αντιμετωπίσεις

Καφέ κηλίδες μετά το καλοκαίρι; Όσα πρέπει να κάνεις για να τις αντιμετωπίσεις