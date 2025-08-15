Βασίλισσα Letizia | Η αέρινη εμφάνισή της που θύμισε σύγχρονη Ελληνίδα θεά

Η βασίλισσα Letizia μπορεί να είναι η βασίλισσα της Ισπανίας, αλλά στην πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της θύμιζε περισσότερο Ελληνίδα θεά. Η πάντα κομψή royal επέλεξε ένα λευκό αέρινο φόρεμα που θα θέλαμε όλες να φορέσουμε πριν φύγει το καλοκαίρι.

Η 52χρονη βρέθηκε στην τελετή λήξης του Atlantida Mallorca Film Fest στο La Misericordia Cultural Centre και έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα λινό φόρεμα σε λευκό χρώμα, με ελαφρώς διάφανο ύφασμα. Το κομμάτι διέθετε ψηλή λαιμόκοψη, κοντά μανίκια, πιέτες σε όλο το μήκος, αέρινη φούστα μέχρι τον αστράγαλο και λεπτομέρεια που τόνιζε τη μέση.

Συνεχίζοντας το "goddess" theme, η Βασίλισσα Letizia πρόσθεσε χρυσές πινελιές: ένα εντυπωσιακό floral cuff βραχιόλι, statement σκουλαρίκια, χρυσό δαχτυλίδι και πέδιλα με block heel. Η μοναδική απόκλιση από το χρυσό ήρθε με το ασημί clutch της, που διατήρησε ωστόσο το μεταλλικό στοιχείο.

getty images

Όσο για το beauty look, κινήθηκε σε ροζ τόνους με ροδαλά μάγουλα, καλοσχηματισμένα φρύδια, pink eyeshadow, πλούσιες βλεφαρίδες και berry-pink χείλη. Τα μακριά καστανά μαλλιά της έπεφταν σε χαλαρές μπούκλες με πλαϊνή χωρίστρα, ολοκληρώνοντας το αέρινο σύνολο.