Kate Middleton | Η hot τάση της μόδας που δεν αγνόησε στην τελευταία εμφάνισή της

Την πρώτη τους κοινή έξοδο στη βρετανική πρωτεύουσα πραγματοποίησαν η Kate Middleton και η Melania Trump, η οποία και έλαβε χώρα στα πλαίσια της επίσκεψης της δεύτερης στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλευρό φυσικά του συζύγου της και Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump. Αφού η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επισκέφθηκε το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Mary και τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Windsor συνοδευόμενη από τη βασίλισσα Καμίλα, η ίδια ένωσε τις δυνάμεις της με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας στους Κήπους Φρόγκμορ. Και με τις φωτογραφίες της συνάντησής τους να κάνουν τον γύρο του κόσμου, εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε το outfit της Kate Middleton που την υποδέχθηκε, η οποία δεν αγνόησε για αυτή της την εμφάνιση μια κορυφαία τάση της σεζόν.

Πιο αναλυτικά, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε στους μεγαλοπρεπείς κήπους φορώντας ένα suede cropped blazer της εταιρείας ME and EM, ανταποκρινόμενη στη μεγάλη επιστροφή της εν λόγω υφής δέρματος στις τάσεις της μόδας. Το suede κατακτά φέτος τόσο τα outerwear pieces της καθημερινότητάς μας, σε μια προσέγγιση-ωδή στη δεκαετία του '70, ενώ το ίδιο είδος δέρματος "ντύνει” και ρούχα όπως shorts, φούστες, γιλέκα και playsuits, τα οποία ορίζουν το boho revival που ξεκίνησε την προηγούμενη σεζόν και βλέπουμε να εδραιώνεται και για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2025-2026.

Η Kate Middleton συνδύασε το διαχρονικό suede cropped blazer της με ένα top ME and EM, ενώ μια κομψή κλος φοούστα Ralph Lauren λειτούργησε ως η βάση του wearable outfit της. Ως αξεσουάρ χρησιμοποιήθηκε μια ζώνη Polo Ralph Lauren, ενώ η μπότες της Πριγκίπισσας ήταν ένα design Gianvito Rossi.

Για το φθινόπωρο που μόλις ξεκινά, εντάξτε το suede στις καθημερινές σας εμφανίσεις μέσα από ένα αντίστοιχο σακάκι – που φοριέται άνετα στο γραφείο – αλλά και με μια κλασική καμπαρντίνα σε τόνους του χακί ή του καφέ. Μια μίνι φούστα από το συγκεκριμένο δέρμα μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τα αγαπημένα σας πουκάμισα με δαντέλα ή λαχούρια, ενώ για πιο τολμηρές εμφανίσεις, μη διστάσετε να επιλέξετε micro-shorts στην ίδια υφή.

Η εμφάνιση της Kate Middleton με suede blazer