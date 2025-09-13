Follow us

Search

H Kate Middleton εντυπωσίασε τους θαυμαστές της εφαρμόζοντας δημοσίως το no-hair-tie τρικ στα μαλλιά της

Η πριγκίπισσα της Ουαλιάς επέδειξε τις δεξιότητες της στον τρόπο που μαζεύει τα μαλλιά της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
13-09-2025
Getty Images

Μετά από την εμφάνισή της με ξανθά μαλλιά, μία αλλαγή που προκάλεσε έκπληξη, η Kate Middleton επέστρεψε σύντομα στο signature καστανό χρώμα. Η αιφνιδιαστική αυτή αλλαγή, μάλιστα, γέννησε πολλές θεωρίες συνωμοσίας online με πολλούς να αναρωτιούνται αν φορούσε περούκα. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της, ωστόσο, και ο τρόπος που χειρίστηκε τα μαλλιά της δημοσίως η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν επιβεβαίωσε μόνο ότι η πριγκίπισσα δεν φοράει περούκα, αλλά ότι διαθέτει και δεξιότητες αναφορικά με το hair styling. 

Διαβάστε Επίσης

H Kate Middleton εντυπωσίασε τους θαυμαστές της εφαρμόζοντας δημοσίως το no-hair-tie τρικ στα μαλλιά της

Kate Middleton | Πιο ξανθιά από ποτέ, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της σεζόν

Κατά τη διάρκεια μιας σειράς επισκέψεων σε τοπικές βιοτεχνίες στο Λονδίνο, η Kate Middleton συναντήθηκε με Βρετανούς τεχνίτες που ειδικεύονται σε παραδοσιακές τεχνικές, όπως η ύφανση ζακάρ. Σε μία απ' αυτές τις επισκέψεις, στο εργοστάσιο Marina Mill, η πριγκίπισσα θέλησε δοκιμαστεί η ίδια στην τεχνική της μεταξοτυπία, στην οποία ειδικεύεται το εργοστάσιο. 

Η Kate Middleton έβγαλε το σακάκι της, φόρεσε μια ποδιά και στη συνέχεια –με μια κίνηση που εντυπωσίασε πολλούς– έπιασε αβίαστα τα μακριά μαλλιά της σε χαμηλό κότσο χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιο λαστιχάκι ή φουρκέτα ή κλάμερ. Απλώς στριφογύρισε τα μαλλιά της σε έναν κότσο χαμηλά στον αυχένα της και στη συνέχεια τα στερέωσε μόνα τους, κρύβοντας τις άκρες. Η "τεχνική" αυτή για τα μαλλιά θα δείτε ότι αναφέρεται στα social media ως no-hair- tie τρικ και προτείνεται ως ένας έξυπνος τρόπος για να πιάσει μια γυναίκα τα μαλλιά της όταν δεν έχει μαζί της κάποιο αξεσουάρ. 

Kate Middleton
Getty Images

Εντυπωσιασμένοι απ' αυτή τη γνώση της Kate, οι θαυμαστές της σχολίασαν: "Είναι αρκετά εντυπωσιακό που το γνωρίζει. Έχω προσπαθήσει να το κάνω κι εγώ με τα μαλλιά μου όταν ήταν αρκετά μακριά, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερα", έγραψε σχολιαστής στο Χ, ενώ κάποιος άλλος συμφώνησε: "Φαίνεται πως είναι κάτι που το κάνει συνέχεια. Και δεν δείχνει ατημέλητο".

Tags

Latest

Η άσκηση που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε έως και 700 θερμίδες ανά συνεδρία
WELLNESS

Η άσκηση που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε έως και 700 θερμίδες ανά συνεδρία

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
H Kate Middleton εντυπωσίασε τους θαυμαστές της εφαρμόζοντας δημοσίως το no-hair-tie τρικ στα μαλλιά της
NEWS

H Kate Middleton εντυπωσίασε τους θαυμαστές της εφαρμόζοντας δημοσίως το no-hair-tie τρικ στα μαλλιά της

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν
NEWS

Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν

Talita von Fürstenberg | Οι φωτογραφίες από τον αρραβώνα της ανιψιάς της Marie Chantal και το λευκό φόρεμα που θύμιζε νυφικό
NEWS

Talita von Fürstenberg | Οι φωτογραφίες από τον αρραβώνα της ανιψιάς της Marie Chantal και το λευκό φόρεμα που θύμιζε νυφικό

Vacay Recap | Ολική επανοφορά μετά τις διακοπές
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Vacay Recap | Ολική επανοφορά μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι
STREET STYLE

Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα ωραιότερα φιλαριστά κουρέματα για λεπτά μαλλιά
ΜΑΛΛΙΑ

Τα ωραιότερα φιλαριστά κουρέματα για λεπτά μαλλιά

ΓΡΑΦΕΙ: ΒΙΚΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Chora | Μία νέα εμπειρία πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελούντα
LIFESTYLE & HOMES

Chora | Μία νέα εμπειρία πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελούντα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς

Best of Network

Τσάρλι Κερκ: Οι ακραίες θέσεις για μετανάστες και ΛΟΑΤΚΙ που ενθουσίαζαν τους MAGA και εξόργιζαν τους αντιπάλους του

Τσάρλι Κερκ: Οι ακραίες θέσεις για μετανάστες και ΛΟΑΤΚΙ που ενθουσίαζαν τους MAGA και εξόργιζαν τους αντιπάλους του

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Πώς θα ηρεμήσεις όταν κλαίει το μωρό (για να μπορέσεις να ηρεμήσεις κι εκείνο)

Πώς θα ηρεμήσεις όταν κλαίει το μωρό (για να μπορέσεις να ηρεμήσεις κι εκείνο)

Αυτή ίσως είναι η feel-good κωμωδία που χρειαζόμαστε μέχρι να βγει επιτέλους το Ted Lasso

Αυτή ίσως είναι η feel-good κωμωδία που χρειαζόμαστε μέχρι να βγει επιτέλους το Ted Lasso

Γνωρίστε την μονοθέσια Lotus Elise S των 600 κιλών-πόσες θα κατασκευαστούν

Γνωρίστε την μονοθέσια Lotus Elise S των 600 κιλών-πόσες θα κατασκευαστούν

Margot Robbie | Μετά το naked dress στο κόκκινο χαλί κάνει μία ακόμα αποκαλυπτική εμφάνιση

Margot Robbie | Μετά το naked dress στο κόκκινο χαλί κάνει μία ακόμα αποκαλυπτική εμφάνιση

Στο 2,3% η ανάπτυξη φέτος με επενδύσεις και ενισχύσεις 9,5 δισ. ευρώ

Στο 2,3% η ανάπτυξη φέτος με επενδύσεις και ενισχύσεις 9,5 δισ. ευρώ

Για τον Χάρη Φραγκούλη, η τέχνη είναι η μόνη αντίσταση απέναντι στον ακραίο ναρκισσισμό

Για τον Χάρη Φραγκούλη, η τέχνη είναι η μόνη αντίσταση απέναντι στον ακραίο ναρκισσισμό

Πώς να κάνεις mountain climbers: τεχνική, οφέλη και παραλλαγές

Πώς να κάνεις mountain climbers: τεχνική, οφέλη και παραλλαγές