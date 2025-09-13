H Kate Middleton εντυπωσίασε τους θαυμαστές της εφαρμόζοντας δημοσίως το no-hair-tie τρικ στα μαλλιά της

Μετά από την εμφάνισή της με ξανθά μαλλιά, μία αλλαγή που προκάλεσε έκπληξη, η Kate Middleton επέστρεψε σύντομα στο signature καστανό χρώμα. Η αιφνιδιαστική αυτή αλλαγή, μάλιστα, γέννησε πολλές θεωρίες συνωμοσίας online με πολλούς να αναρωτιούνται αν φορούσε περούκα. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της, ωστόσο, και ο τρόπος που χειρίστηκε τα μαλλιά της δημοσίως η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν επιβεβαίωσε μόνο ότι η πριγκίπισσα δεν φοράει περούκα, αλλά ότι διαθέτει και δεξιότητες αναφορικά με το hair styling.

Κατά τη διάρκεια μιας σειράς επισκέψεων σε τοπικές βιοτεχνίες στο Λονδίνο, η Kate Middleton συναντήθηκε με Βρετανούς τεχνίτες που ειδικεύονται σε παραδοσιακές τεχνικές, όπως η ύφανση ζακάρ. Σε μία απ' αυτές τις επισκέψεις, στο εργοστάσιο Marina Mill, η πριγκίπισσα θέλησε δοκιμαστεί η ίδια στην τεχνική της μεταξοτυπία, στην οποία ειδικεύεται το εργοστάσιο.

Η Kate Middleton έβγαλε το σακάκι της, φόρεσε μια ποδιά και στη συνέχεια –με μια κίνηση που εντυπωσίασε πολλούς– έπιασε αβίαστα τα μακριά μαλλιά της σε χαμηλό κότσο χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιο λαστιχάκι ή φουρκέτα ή κλάμερ. Απλώς στριφογύρισε τα μαλλιά της σε έναν κότσο χαμηλά στον αυχένα της και στη συνέχεια τα στερέωσε μόνα τους, κρύβοντας τις άκρες. Η "τεχνική" αυτή για τα μαλλιά θα δείτε ότι αναφέρεται στα social media ως no-hair- tie τρικ και προτείνεται ως ένας έξυπνος τρόπος για να πιάσει μια γυναίκα τα μαλλιά της όταν δεν έχει μαζί της κάποιο αξεσουάρ.

Getty Images

Εντυπωσιασμένοι απ' αυτή τη γνώση της Kate, οι θαυμαστές της σχολίασαν: "Είναι αρκετά εντυπωσιακό που το γνωρίζει. Έχω προσπαθήσει να το κάνω κι εγώ με τα μαλλιά μου όταν ήταν αρκετά μακριά, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερα", έγραψε σχολιαστής στο Χ, ενώ κάποιος άλλος συμφώνησε: "Φαίνεται πως είναι κάτι που το κάνει συνέχεια. Και δεν δείχνει ατημέλητο".