Αυτές είναι οι χώρες όπου γίνεται η μεγαλύτερη ανακύκλωση ρούχων

H μόδα είναι μία από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες, συνεπώς η ανακύκλωση ρούχων -και αξεσουάρ- έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για να χτιστεί ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι ίνες που παράγονται από την επεξεργασία ανακυκλωμένων υφασμάτων είναι πλέον η επιλογή πολλών οίκων και brands, καθώς μπορούν να χαρίσουν το ίδιο υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα, χωρίς να μολύνουν το νερό και το έδαφος.

Το σημαντικό της υπόθεσης είναι πως το παραπάνω φαίνεται να έχουν αρχίσει να κατανοούν βαθιά και οι καταναλωτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το ζήτημα. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε δημοσιοποιηθεί μια λίστα με εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ένωσης και επιμένουν να καίνε τα ρούχα που δεν πωλούνται, αντί να τα ανακυκλώνουν. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας επιτέλους ευαισθητοποιούν το καταναλωτικό κοινό και έτσι το ενδιαφέρον για την ανακύκλωση ρούχων όλο και αυξάνεται.

Το Saveonenergy.com/uk διαπίστωσε ότι ένα από τα "καλά" της πανδημίας είναι πως σιγά σιγά αλλάζει η στάση του κόσμου απέναντι στα παλιά υφάσματα, ενώ υπάρχει όλο και πιο έντονη αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το πώς και πού μπορεί να γίνει σωστά η ανακύκλωση, αλλά και με το πώς μπορεί να δημιουργηθεί σωστά μια φιλική προς το περιβάλλον γκαρνταρόμπα. Στη Μεγάλη Βρετανία η εταιρεία End of Tenancy Cleaning Services διαπίστωσε 500% αύξηση των αναζητήσεων στο Google σχετικές με το "πότε ανοίγουν τα κέντρα ανακύκλωσης ρούχων", τα περισσότερα από τα οποία ήταν κλειστά κατά τη διάρκεια του lockdown. Η ίδια τάση παρατηρείται όμως και σε πολλές ακόμα χώρες τις Ευρώπης.

Ποια χώρα ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διαφορετική οργάνωση της γκαρνταρόμπας και την ανακύκλωση ρούχων;

Σύμφωνα με το Saveonenergy.com/uk οι αναζητήσεις που έχουν να κάνουν με τη φράση "ανακύκλωση ρούχων" αυτή τη στιγμή είναι περισσότερες και πιο συχνές στην Ιρλανδία. Μέσα σε ένα μήνα περίπου 12670 άνθρωποι έψαξαν στο Google πληροφορίες για το πώς μπορούν να ανακυκλώσουν τα παλιά τους ρούχα. Ακολουθεί η Γερμανία με 9390 αναζητήσεις και η Ολλανδία με 6840. Οι χώρες στις πιο χαμηλές θέσεις είναι το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Σλοβακία με μόλις 300, 300 και 270 αναζητήσεις αντίστοιχα. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 16η θέση με 1070 αναζητήσεις.

Ποια κομμάτια επιλέγει να ανακυκλώσει ο κόσμος;

Τα πιο πολυφορεμένα αντικείμενα σε όλο τον πλανήτη είναι τα T-shirts, τα jeans, τα παπούτσια, τα εσώρουχα και τα πανωφόρια. Το Saveonenergy.com/uk ανέλυσε τον όγκο των αναζητήσεων στις πρώτες δέκα χώρες της λίστας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπίστωσε ότι τα παπούτσια και τα jeans είναι αυτά που ανακυκλώνονται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Για την ακρίβεια τα παπούτσια καταλήγουν πολύ πιο συχνά στην ανακύκλωση σε επτά από τις 10 αυτές χώρες, ενώ στις υπόλοιπες τρεις την πρώτη θέση κατέχουν τα τζιν.

Πρέπει να ανακυκλώσετε τα ρούχα σας;

Ναι, πρέπει να ανακυκλώσετε όλα όσα δεν σας χρειάζονται πια. H Gill Hasson, που έχει γράψει το "Declutter your Life How Outer Order Leads to Inner Calm", εξηγεί πως όλοι πρέπει να καταλήξουμε σ' αυτή την εναλλακτική, όταν αποφασίσουμε να ξεκαθαρίσουμε την γκαρνταρόμπα μας. Πριν καταλήξετε ποια από αυτά που έχετε στη συλλογή σας θα πάρουν το δρόμο της ανακύκλωσης αρκεί να κάνετε τις παρακάτω ερωτήσεις στον εαυτό σας:

1. Νιώθω καλά φορώντας το;

2. Δείχνω καλά φορώντας το;

3. Νιώθω άνετα φορώντας το;

4. Είναι πια ξεπερασμένο και δεν πρόκειται να επανέλθει στη μόδα; Και αν επανέλθει, θα θέλω αυτό ή την πιο updated εκδοχή του;

5. Έχει αλλάξει η ζωή μου; Μπορεί να το φορούσατε στο γραφείο αλλά τώρα να δουλεύετε από το σπίτι, οπότε σίγουρα δεν χρειάζεστε αυτά τα "ρούχα γραφείου".

6. Έχει κάποια συναισθηματική αξία;

7. Χρειάζεται επαγγελματικό καθάρισμα ή μεταποίηση;

Όταν καταλήξετε στα ρούχα που δεν χρειάζεστε πια, αναζητήστε ένα σημείο όπου γίνεται η σωστή ανακύκλωσή τους. Είναι σημαντικό να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο καθώς οι συνθετικές ίνες αλλά και οι βαφές των υφασμάτων καταλήγουν στο περιβάλλον και μολύνουν το έδαφος και το νερό.