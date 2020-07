Micro bag | Η τάση που λατρεύουν σχεδιαστές και bag addicts σήμερα

Η Carine Roitfeld κυκλοφορεί παντού με τα χέρια στις τσέπες, όπως άλλωστε και η Victoria Beckham. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η αγαπημένη τσάντα της Anna Wintour διότι εμφανίζεται μόνο με το κινητό στο χέρι. Ακόμα και η Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ αποχωρίστηκε πρόσφατα το αγαπημένο της φετίχ - την τσάντα που ο βρετανικός οίκος Launer δημιούργησε αποκλειστικά για εκείνη σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου - και φωτογραφήθηκε με τα χέρια στις τσέπες. Το να κυκλοφορείς με τα χέρια ελεύθερα είναι τελικά προνόμιο ή trend;

Η ιδιαίτερη, προσωπική σχέση που έχει η γυναίκα με την τσάντα της έχει την δική της ιστορία. Αν πάμε πίσω στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν η μόδα εστίαζε στον εντυπωσιασμό παρά στην λειτουργικότητα, οι κυρίες της εποχής επιδείκνυαν τις πληθωρικές τουαλέτες τους ενώ όλα όσα χρειάζονταν χωρούσαν μέσα στην μικρή τους ποσέτ. Για πολλά χρόνια ακόμη, η μικρή τσάντα ήταν αξεσουάρ της υψηλής κοινωνίας και σύμβολο πλούτου και κοινωνικής θέσης. Αυτό άλλαξε με μια συγκυρία-σταθμό και το λανσάρισμα της ευρύχωρης τσάντας Birkin που δημιούργησε ο οίκος Hermes στα ‘80s με έμπνευση το style icon της εποχής Jane Birkin, σηματοδοτώντας ένα νέο σύμβολο θηλυκότητας και εγκαινιάζοντας την εποχή των it bags. Το street style τις καθιέρωσε, οι celebrities τις απογείωσαν κι η επένδυση χιλιάδων ευρώ σε μια statement τσάντα έγινε σκοπός ζωής για κάθε fashionista.

Και φτάνουμε στο σήμερα. Στην εποχή του fast forward, του multitasking και της υψηλής τεχνολογίας που το smartphone γίνεται ένα έξυπνο εργαλείο που χωράει όλη μας την ζωή. Αναθεώρηση του τι είναι απαραίτητο κι επιστροφή στην πρακτική πλευρά της ζωής και της μόδας, λοιπόν, είναι το μότο της εποχής με το less is more να αποδεικνύεται πιο επίκαιρο από ποτέ όπως υπαγορεύει άλλωστε και η διάσημη μέθοδος KonMari της Γιαπωνέζας Marie Kondo που μας δίδαξε τα μυστικά της οικονομίας του χώρου και του χρόνου κι έβαλε σε τάξη όχι μόνο τις ντουλάπες μας αλλά και την ζωή μας. Κάτι ανάλογο προτείνουν και οι σχεδιαστές σήμερα, με ρούχα "έξυπνα”, πολυμορφικά και λειτουργικά (με πολλά φερμουάρ, θήκες και τσέπες) που μας αποδεσμεύουν, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα αξεσουάρ. Και κάπως έτσι περάσαμε από τις statement στις micro bags, μια τάση που ξεκίνησε όπως πάντα ο πρωτοπόρος Karl Lagerfeld, φυσικά, όταν το 2015 λάνσαρε την μινιατούρα της iconic Peekaboo του οίκου Fendi.

Από τότε οι designers άρχισαν να παίζουν με τα μεγέθη και να συρρικνώνουν τις τσάντες με αποκορύφωμα το πολυφωτογραφημένο Le Sac Chiquito του οίκου Jacquemus που μας πάει πίσω στην σεξουαλική απελευθέρωση των ‘70s όταν η μικρή, cross-body τσάντα καθιερώθηκε για να δώσει ακόμα μία ελευθερία στις γυναίκες, την ελευθερία της κίνησης. Χέρια ελεύθερα, λοιπόν, είναι το fashion mantra του φετινού καλοκαιριού με τσάντες μικροσκοπικές που άλλοτε φοριούνται στον λαιμό σαν κολιέ, ή στον καρπό σαν βραχιόλι ή στην μέση ως προέκταση της ζώνης.

Πηγή: madamefigaro.gr