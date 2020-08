Transitional Wardrobe | 5 καλοκαιρινά κομμάτια που θα φορέσετε και το φθινόπωρο

Αυτό το καλοκαίρι αν και ήταν αρκετά διαφορετικό, με τη μόδα να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, δεν απογοήτευσε καθόλου, αφού είδαμε πολλές τάσεις να ξεπροβάλλουν και να κυριαρχούν. Αν αναρωτιέστε ποιες είναι οι τάσεις της νέας σεζόν και ποια καλοκαιρινά κομμάτια θα κρατήσετε στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα σας, παρακάτω ακολουθούν πέντε fashion pieces που έχουν την τιμητική τους τώρα και θα φορέσετε και τους επόμενους μήνες.

To 90s φόρεμα, το οποίο αγαπήθηκε από όλα τα κορίτσια της μόδας μπορεί να φορεθεί και τους πιο δροσερούς μήνες. Μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα T-shirt, blazer ή biker jacket, αν η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Το λευκό παντελόνι έχει καταφέρει να κερδίσει κυρίαρχη θέση στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα και μπορείτε να το απογειώσετε όλες τις σεζόν. Με το πιο viral fashion piece του καλοκαιριού, το ριχτό φόρεμα θα δημιουργήσετε fashionable look, ποντάροντας σε biker boots ή sneakers. Tο puff sleeve τοπ θα απογειώσει τα πρώτα looks σας όταν θα επιστρέψετε στο γραφείο μετά τις διακοπές και θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τα post-vacation blues.

90s φόρεμα

Φόρεμα σε γήινη απόχρωση

Puff sleeve τοπ

Bermuda shorts

Λευκό παντελόνι

